Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Стрелял в спину": В Иркутске росгвардеец при задержании убил мужчину возле ночного клуба

В СК заявили, что посетитель клуба оказывал сопротивление, но мать погибшего уверяет, что её сын не представлял угрозы для правоохранителей.

18 мая, 11:07
5953

СК расследует смерть парня, застреленного сотрудником Росгвардии возле ночного клуба в Иркутске. Видео © LIFE

В Иркутске расследуют убийство 29-летнего Ильи Ф., застреленного сотрудником Росгвардии при задержании возле ночного клуба. Мать погибшего заявила, что её сын не оказывал сопротивления, а правоохранители допустили нарушения, открыв по нему огонь.

Всё случилось ночью 1 мая. Охрана заведения "Дикая лошадь" не пустила двух пьяных мужчин в ночной клуб, после чего они начали конфликтовать. На место прибыли росгвардейцы, предложившие дебоширам проехать в отдел полиции, однако, по данным СК, те стали оказывать сопротивление. По официальной версии, сначала один из правоохранителей сделал предупредительный выстрел, а затем открыл огонь уже по мужчине, который отказывался успокоиться. В итоге раненый погиб на месте, также пострадал охранник ночного клуба.

Мать погибшего в свою очередь считает, что задержание было произведено с нарушениями, так как выстрел был произведён в спину мужчины, который не сопротивлялся росгвардейцам.

Когда не устроила стрижка: в Ленобласти неизвестные в масках устроили драку со стрельбой в салоне красоты

Когда не устроила стрижка: в Ленобласти неизвестные в масках устроили драку со стрельбой в салоне красоты

"При неправильном задержании и использовании табельного оружия сотрудник Росгвардии выстрелил в спину моему сыну, при этом ранив охранника. Ведомство пытается оправдывать действия сотрудника тем, что мой сын пытался отнять у него оружие, но на видео этого совершенно нет", — сказала мать погибшего Лайфу.

По словам женщины, у её сына осталось двое детей. Она выразила надежду на справедливость в расследовании этого дела, которое возбудил Следственный комитет по статье "Халатность". Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, также назначены и проводятся необходимые экспертизы.

В Пензенской области ликвидировали инвалида, которого подозревали в тройном убийстве

В Пензенской области ликвидировали инвалида, которого подозревали в тройном убийстве

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве охранник магазина выстрелил в катавшегося на самокате десятилетнего мальчика. Ребёнок отделался синяком, его доставили в больницу на обследование. А вот маму школьника проверят на исполнение обязанностей по воспитанию.

Авторы
Антон Громов
Антон Громов
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

сегодня в 00:08

Сыну экс-главы Иркутской области Левченко предъявили ещё одно обвинение

17 мая, 21:34

В Рязани расследуют загадочную смерть прокурора, основная версия — доведение до самоубийства

вчера в 22:38

ХАМАС опровергло сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

В Госдепе осудили Эрдогана за "отвратительные антисемитские высказывания"

вчера в 23:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1