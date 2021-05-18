"Стрелял в спину": В Иркутске росгвардеец при задержании убил мужчину возле ночного клуба

СК расследует смерть парня, застреленного сотрудником Росгвардии возле ночного клуба в Иркутске. Видео © LIFE

В Иркутске расследуют убийство 29-летнего Ильи Ф., застреленного сотрудником Росгвардии при задержании возле ночного клуба. Мать погибшего заявила, что её сын не оказывал сопротивления, а правоохранители допустили нарушения, открыв по нему огонь.

Всё случилось ночью 1 мая. Охрана заведения "Дикая лошадь" не пустила двух пьяных мужчин в ночной клуб, после чего они начали конфликтовать. На место прибыли росгвардейцы, предложившие дебоширам проехать в отдел полиции, однако, по данным СК, те стали оказывать сопротивление. По официальной версии, сначала один из правоохранителей сделал предупредительный выстрел, а затем открыл огонь уже по мужчине, который отказывался успокоиться. В итоге раненый погиб на месте, также пострадал охранник ночного клуба.

Мать погибшего в свою очередь считает, что задержание было произведено с нарушениями, так как выстрел был произведён в спину мужчины, который не сопротивлялся росгвардейцам.

"При неправильном задержании и использовании табельного оружия сотрудник Росгвардии выстрелил в спину моему сыну, при этом ранив охранника. Ведомство пытается оправдывать действия сотрудника тем, что мой сын пытался отнять у него оружие, но на видео этого совершенно нет", — сказала мать погибшего Лайфу.

По словам женщины, у её сына осталось двое детей. Она выразила надежду на справедливость в расследовании этого дела, которое возбудил Следственный комитет по статье "Халатность". Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, также назначены и проводятся необходимые экспертизы.