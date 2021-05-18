Патриарх Кирилл призвал ограничить услуги суррогатного материнства для россиян

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал полностью запретить суррогатное материнство для граждан из других стран и ограничить данную услугу для россиян. Соответствующее заявление он сделал в ходе IX Парламентских встреч в рамках Международных образовательных чтений.

"Я призываю Госдуму положить предел использованию услуг суррогатного материнства для иностранцев, а также задуматься об ограничении этого явления в России, ведь и в нашей стране оно разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин", — сказал патриарх.

Он отметил важность оказания помощи семьям и подчеркнул недопустимость услуг суррогатного материнства, назвав их торговлей детьми. Патриарх добавил, что Церковь не приемлет использование материнства на экспорт и продажу родительского потенциала женщин в условиях сокращения численности населения России.