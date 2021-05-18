Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Патриарх Кирилл призвал ограничить услуги суррогатного материнства для россиян

Он подчеркнул, что Церковь не приемлет продажу родительского потенциала в условиях сокращения численности населения России.

18 мая, 11:14
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал полностью запретить суррогатное материнство для граждан из других стран и ограничить данную услугу для россиян. Соответствующее заявление он сделал в ходе IX Парламентских встреч в рамках Международных образовательных чтений.

"Я призываю Госдуму положить предел использованию услуг суррогатного материнства для иностранцев, а также задуматься об ограничении этого явления в России, ведь и в нашей стране оно разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин", — сказал патриарх.

Патриарх Кирилл предложил женщинам не делать аборты, а отдавать детей на воспитание РПЦ

Патриарх Кирилл предложил женщинам не делать аборты, а отдавать детей на воспитание РПЦ

Он отметил важность оказания помощи семьям и подчеркнул недопустимость услуг суррогатного материнства, назвав их торговлей детьми. Патриарх добавил, что Церковь не приемлет использование материнства на экспорт и продажу родительского потенциала женщин в условиях сокращения численности населения России.

Напомним, что в начале года в Госдуме уже был разработан законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев, однако на рассмотрение документ внесён не был. При этом предполагалось, что пользоваться услугами смогут лишь те женщины, которые не могут рожать самостоятельно.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Патриарх Кирилл предложил женщинам не делать аборты, а отдавать детей на воспитание РПЦ

13 мая, 15:20

В Госдуме разработали законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

19 января, 19:52

Риски для страны: почему Карловы Вары стали русским городом для российских чиновников

вчера в 21:40

Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

сегодня в 00:08

ХАМАС опровергло сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

вчера в 23:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1