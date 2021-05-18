Дума приняла закон о выдаче виз иностранным туристам на полгода

Раньше задержаться в стране на такой срок можно было только на основе принципа взаимности.

Госдума в третьем чтении приняла закон о выдаче иностранным туристам виз на срок до полугода при наличии у них брони в гостинице, занесённой в федеральный реестр.

Согласно действующей редакции закона о порядке въезда и выезда из РФ, обычная турвиза выдаётся на один месяц. Либо, если туристу было необходимо задержаться в России, на основе принципа взаимности он мог получить визу на срок до шести месяцев "при наличии у него подтверждения о приёме организацией, сведения о которой содержатся в Едином федеральном реестре туроператоров".

Принятым законом устанавливается, что такая виза может быть выдана на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в РФ в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приёме либо забронированного номера в любой гостинице или отеле, внесённых в федеральный реестр.