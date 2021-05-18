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В Москве из-за нарушения санитарных мер опечатали Центральный детский магазин

В отношении организаторов площадки, где состоялось массовое мероприятие, возбуждено административное дело.

18 мая, 11:35
<p>Фото © ТАСС / Артем Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Роспотребнадзор опечатал Центральный детский магазин в Москве из-за нарушения профилактических мер на массовом мероприятии. Об этом сообщили в столичном управлении ведомства.

"По поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой управление Роспотребнадзора по городу Москве возбудило административное расследование в отношении организатора площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований", — приводит текст сообщения ТАСС.

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Так, в ходе мероприятия были выявлены недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха в местах общего пользования, недостаточный запас дезинфицирующих средств и отсутствие результатов тестов на коронавирус у сотрудников клининга и технического персонала.

С 18 мая владельцам магазина временно запрещено проведение деятельности. Материалы дела переданы в Тверской районный суд.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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