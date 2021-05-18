В Москве из-за нарушения санитарных мер опечатали Центральный детский магазин
В отношении организаторов площадки, где состоялось массовое мероприятие, возбуждено административное дело.
Фото © ТАСС / Артем Геодакян
Роспотребнадзор опечатал Центральный детский магазин в Москве из-за нарушения профилактических мер на массовом мероприятии. Об этом сообщили в столичном управлении ведомства.
"По поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой управление Роспотребнадзора по городу Москве возбудило административное расследование в отношении организатора площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований", — приводит текст сообщения ТАСС.
Так, в ходе мероприятия были выявлены недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха в местах общего пользования, недостаточный запас дезинфицирующих средств и отсутствие результатов тестов на коронавирус у сотрудников клининга и технического персонала.
С 18 мая владельцам магазина временно запрещено проведение деятельности. Материалы дела переданы в Тверской районный суд.
Ранее главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров объяснил рост случаев коронавируса беспечностью россиян в майские праздники. По его словам, в ближайшие недели ситуация стабилизируется. Однако за спадом может последовать новая вспышка.
Комментариев: 0