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В Индии поставлен новый антирекорд по количеству смертей от ковида

Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.

18 мая, 11:42
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Индийские власти зарегистрировали порядка 4,3 тысячи смертей от коронавируса за сутки. Для страны это новый антирекорд — ранее там за 24 часа от ковида погибло 3,9 тысячи человек.

По данным газеты The Times of India, за сутки в стране выявили ещё 263 тысячи инфицированных. Всего же за время пандемии в стране от ковида скончалось уже более 278 тысяч человек.

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Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние недели буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших уже несколько раз достигал отметки в 400 тысяч человек. Умирает при этом ежедневно почти четыре тысячи человек. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Те же, кто переборол тяжёлую форму ковида, попадают в группу риска грибковой инфекции, называемой "чёрная плесень", вспышку которой зафиксировали в стране.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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