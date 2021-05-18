В Индии поставлен новый антирекорд по количеству смертей от ковида

Индийские власти зарегистрировали порядка 4,3 тысячи смертей от коронавируса за сутки. Для страны это новый антирекорд — ранее там за 24 часа от ковида погибло 3,9 тысячи человек .

По данным газеты The Times of India, за сутки в стране выявили ещё 263 тысячи инфицированных. Всего же за время пандемии в стране от ковида скончалось уже более 278 тысяч человек.