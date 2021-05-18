В Индии поставлен новый антирекорд по количеству смертей от ковида
Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.
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Индийские власти зарегистрировали порядка 4,3 тысячи смертей от коронавируса за сутки. Для страны это новый антирекорд — ранее там за 24 часа от ковида погибло 3,9 тысячи человек.
По данным газеты The Times of India, за сутки в стране выявили ещё 263 тысячи инфицированных. Всего же за время пандемии в стране от ковида скончалось уже более 278 тысяч человек.
Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние недели буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших уже несколько раз достигал отметки в 400 тысяч человек. Умирает при этом ежедневно почти четыре тысячи человек. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Те же, кто переборол тяжёлую форму ковида, попадают в группу риска грибковой инфекции, называемой "чёрная плесень", вспышку которой зафиксировали в стране.
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