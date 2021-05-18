Что делает с лёгкими всего одна сигарета: эксперимент, после которого кто угодно бросит курить

Все знают, что курение вредит здоровью. И Минздрав уже устал предупреждать. Мало что способно испугать заядлых курильщиков, однако пользователю "Тиктока" oneminmicro это удалось. Парень — большой фанат микроскопа и науки, поэтому с удовольствием выполняет все странные запросы подписчиков и снимает об этом видео. На этот раз его попросили показать разницу в воздействии на лёгкие сигареты с фильтром и без. Но блогер немного изменил задание.

Видео © TikTok / oneminmicro

Он рассказал, что для эксперимента взял бутылку, чтобы создать закрытую среду, и продырявил её крышку. Именно она (вместе с ватой) должна была сыграть роль настоящего лёгкого. С другого конца бутылки парень вставил зажжённую сигарету и показал результат. Сперва он продемонстрировал под микроскопом волокна обычной ваты, а затем ваты, которая подверглась влиянию сигареты.

Фото © TikTok / oneminmicro

Волокна второго кусочка были все в грязи и коричневой жиже, которая состояла из веществ, образовавшихся при горении сигареты (никотин, смолы, соли тяжёлых металлов и другие). Именно они обычно и попадают в лёгкие, оседая там и постепенно разъедая ткань. Всего одной сигареты хватило, чтобы нанести такой вред здоровью. Oneminmicro не стал проводить эксперимент с сигаретой без фильтра, ведь, по сути, при таком негативном влиянии разница между ними уже не так важна. И в этом с ним согласились многие.

Фото © TikTok / oneminmicro

Я бросаю курить немедленно Armygotme

Я даже не хочу представлять, как выглядят мои лёгкие после 20 лет курения. Ребят, если вы думаете, что в 14 лет пыхтеть — это круто, подумайте ещё Zoebotte0