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Врач рассказала, как правильно пить в жару

Оказывается, в этом вопросе есть много нюансов, начиная с того, какими глотками нужно употреблять напиток, заканчивая тем, какой температуры он должен быть.

18 мая, 11:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Обезвоживание во время сильной жары — явление опасное. Этой весной особенно актуально для жителей Москвы, ведь, по данным синоптиков, в столице может быть побит температурный рекорд 124-летней давности. Во время повышения температуры воздуха лучше всего пить чистую негазированную воду, рекомендует врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Это самый беспроигрышный вариант, который никогда не навредит. Морсы и компоты, так как это жидкость, настолько же хорошо помогают побороть жажду. Но плюс к этому в них есть сахар или подсластитель, а также кусочки фруктов, и их уже можно расценивать как еду, так как они включают систему пищеварения. Кроме того, сладкие напитки в дальнейшем могут вызвать ещё жажду, то есть это может оказаться порочным кругом", — рассказала она в беседе с Лайфом.

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Она отметила, что холодную воду в жару пить опасно, ведь можно заболеть ангиной или переохладиться. Самый главный совет — всегда брать воду с собой. Она может быть прохладной или комнатной температуры. Не стоит рассчитывать, что её можно купить в пути. Лучше быть предусмотрительным. Если человек совсем не может пить простую воду, то можно капнуть туда лимонный сок.

"Пить надо мелкими глотками — организм так легче реагирует на выпитую воду. Иногда бывает, что, когда выпьешь сразу много воды, начинается обильное потоотделение. Маленькие глотки будут обеспечивать постепенное поступление воды в организм. В среднем рассчитывается, что нужно выпить 30 миллилитров на килограмм, средняя норма 1,5–2 литра", — советует врач.

Как уберечься от жары: несколько советов дали в Роспотребнадзоре

Как уберечься от жары: несколько советов дали в Роспотребнадзоре

Медик предупредила и любителей кофе. По её словам, данный напиток обладает мочегонным эффектом и способствует выводу жидкости из организма. Поэтому если уж выпили чашку кофе, то выпейте после него стакан воды, чтобы компенсировать потерю.

Напомним, ранее москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре. Так, уже 17 мая погода в Москве побила рекорд 63-летней давности. Столбики термометров достигли отметки в +27,5 градуса. Правда, говорят синоптики, это мини-лето будет недолгим и сменится нормальной для мая температурой и дождями.

Москвичам рассказали, как пережить "тридцатиградусный ад" на улице

Москвичам рассказали, как пережить "тридцатиградусный ад" на улице

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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