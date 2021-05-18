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СМИ: Северная Македония высылает одного российского дипломата

Власти страны не комментируют личность представителя РФ, равно как и причины такого решения.

18 мая, 12:11

Фото © Pixabay

Власти Северной Македонии приняли решение о высылке российского дипломата. Об этом сообщает агентство МКД со ссылкой на свой источник. По данным СМИ, чрезвычайный и полномочный посол РФ Сергей Баздникин уже получил соответствующую ноту.

"Северная Македония высылает российского дипломата. Он объявлен персоной нон-грата. Согласно ноте, вручённой российскому послу, данный сотрудник представительства РФ должен покинуть страну в течение недели", — написало агентство МКД со ссылкой на свой источник.

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Как сообщал Лайф, до этого Болгария выслала российского дипломата. Ранее прокуратура страны заподозрила шестерых граждан России в организации в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года четырёх взрывов на оружейных заводах страны, где хранились боеприпасы.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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