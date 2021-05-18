СМИ: Северная Македония высылает одного российского дипломата

Власти Северной Македонии приняли решение о высылке российского дипломата. Об этом сообщает агентство МКД со ссылкой на свой источник. По данным СМИ, чрезвычайный и полномочный посол РФ Сергей Баздникин уже получил соответствующую ноту.

"Северная Македония высылает российского дипломата. Он объявлен персоной нон-грата. Согласно ноте, вручённой российскому послу, данный сотрудник представительства РФ должен покинуть страну в течение недели", — написало агентство МКД со ссылкой на свой источник.