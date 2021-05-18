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Греф не увидел признаков "кредитного пузыря" у клиентов Сбербанка

По словам финансиста, в его организации ситуация складывается оптимистичнее, чем закладывалось в бизнес-план этого года.

18 мая, 12:25

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал заявление регулятора, заметившего быстрый рост долговой нагрузки россиян. По данным Центробанка, в случае некоторых видов розничного кредитования уже можно говорить о "пузырях", однако в Сбере, по словам Грефа, не видят никаких признаков рисков, связанных с невозвратом займов.

ЦБ заметил "пузыри" в некоторых видах розничного кредитования

ЦБ заметил "пузыри" в некоторых видах розничного кредитования

"У нас идёт падение стоимости риска по потребкредитованию, и ситуация складывается оптимистичнее, чем мы закладывали в бизнес-план этого года. Пока никаких признаков "пузыря" мы на своём портфеле не видим" , — приводит его заявление ТАСС.

Напомним, что в марте россияне установили рекорд по количеству взятых микрокредитов. Количество выданных в начале весны займов выросло на 17,1% в месячном выражении и на 30,6% — в годовом.

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Ранее россиянам объяснили, когда их могут заставить выплачивать чужой долг. Например, его можно получить вместе с наследством.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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