Госдума во втором чтении приняла поправки "Единой России" о социальных выплатах

Уже 19 мая нижняя палата парламента может окончательно принять законопроект, предусматривающий меры поддержки семей.

Госдума во втором чтении приняла предложенные "Единой Россией" поправки о социальных выплатах беременным женщинам, полной оплате больничного по уходу за ребёнком до семи лет, а также пособиях на детей от 8 до 16 лет. Об этом говорится на сайте партии.

Как отметил первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев, поправки были оперативно подготовлены для реализации послания президента страны.

Так, согласно законопроекту, беременным в трудной жизненной ситуации, если они встали на учёт в ранние сроки, будут ежемесячно выплачивать сумму в размере половины прожиточного минимума. Ещё одним предложением была оплата больничного родителям детей до семи лет в размере 100% от заработка, которое, по предварительным подсчётам, коснётся полутора миллионов семей.

А неполные семьи или родители с решением об уплате алиментов смогут получить выплату на каждого ребёнка от 8 до 16 лет включительно.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен нижней палатой парламента 19 мая.