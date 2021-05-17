Летом вырастут пенсии, появятся новые льготы и пособия: кто станет получать больше

Как изменится начисление пенсий и пособий с 1 июня

В ПФР сообщили, что до 1 июня продлён упрощённый порядок назначения целого ряда социальных выплат. Это касается отдельных видов пенсий и пособий, а также продления и пересчёта ранее назначенных мер поддержки. Пока их можно оформить дистанционно. Со следующего месяца должен вернуться прежний порядок работы с документами.

— Кстати, территориальные органы ПФР всегда оказывают содействие в запросе сведений, которые нужны для назначения пенсии. Если ответы не получены, то выплаты назначают на основании имеющихся данных и с согласия получателя. Бывает, что позже появляется дополнительная информация, которая влияет на размер пенсии. В этом случае делается перерасчёт, причём автоматически за все прошедшие месяцы. Никаких дополнительных заявлений пенсионеру подавать не нужно, — поясняют в ПФР.

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С 1 июня изменится и порядок назначения повышенной пенсии северянам. Её размер зависит от района проживания. Соответственно, при назначении выплат учитывается место регистрации. В дальнейшем жителям северных регионов требуется раз в год лично предоставлять в ПФР заявление, подтверждающее фактическое место жительства, а вместе с ним и право на повышенную пенсию.

До 1 июня это заявление подавать не нужно. Сведения о месте жительства уточняются самими специалистами фонда в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел. Это происходит по данным от работодателей либо по телефону при общении с самим пенсионером. Но уже со следующего месяца вернётся прежний порядок.

Если у пенсионера на территории России регистрации нет, то он получает социальную пенсию. Она назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. Подавать его надо раз в год. Иначе можно потерять право на выплату. Правда, тут есть исключение. Ежегодное подтверждение не требуется, если пенсию доставляют через почтовое отделение. До июня порядок подтверждения места жительства аналогичен порядку назначения повышенной пенсии северянам. Соответственно, лично обращаться в ПФР не нужно.

— Повышение выплат ждёт пожилых людей, работавших до конца февраля этого года. Как правило, через три месяца после увольнения пересчитывается страховая часть пенсии. Кроме того, повышение ждёт тех людей, которые имеют право на повышенную фиксированную выплату к пенсии, — к примеру, если их возраст достиг 80 лет. С первого же месяца после дня рождения они будут получать на 6044 рубля больше, — отметил ведущий юрист компании Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

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Кстати, если человек имеет право на повышенную пенсию, то ему могут автоматически сделать перерасчёт. Территориальные органы ПФР дистанционно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым исполняется 80 лет. Это делается для того, чтобы без заявления назначить им более выгодный вариант страховой пенсии с учётом повышения фиксированной выплаты. Решение о перерасчёте выплат выносится на основе согласия пенсионера, которое он даёт дистанционно.

Как должны измениться социальные выплаты с 1 июля

Как следует из поручения президента, с 1 июля 2021 года должны предоставить ежемесячную выплату беременным. Она составит половину прожиточного минимума в регионе. Получить её смогут женщины, у которых срок беременности составляет шесть и более недель и которые встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки. При этом размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в их регионе.

— С 1 июля планируется начать ежемесячные выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Они составят половину прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Правда, получить выплаты смогут те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов, — пояснила юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

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Сейчас для матерей-одиночек не предусмотрены специальные выплаты. На федеральном уровне они получают те же пособия, что и все остальные. Это пособие по беременности и родам, единоразовая выплата при рождении ребёнка, выплаты до достижения ребёнком возраста полутора и трёх лет, если мать не работает. Об этом говорит старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

— Также матери-одиночки могут получать региональные пособия и льготы, например: приоритетное зачисление в детский сад и школу, снижение родительской платы за детский сад, льготы на приобретение лекарственных препаратов для детей, включая выплаты, положенные малообеспеченным семьям. В каждом регионе свои условия, но единой выплаты на основании того, мать или отец является единственным родителем, у нас нет. Учитывая, что размер выплаты для родителей-одиночек в среднем по стране составит 5600 рублей, это для них ощутимая помощь, — отметила Полина Гусятникова.

Из-за коронавируса несколько раз переносили срок, до которого все получатели социальных выплат должны были перейти на карту "Мир". Это касается в том числе пенсий, пособий и компенсаций. Получателям, которые используют карты иных платёжных систем, следует до этого времени заменить их на "Мир". Срок перехода завершится 1 июля.

— Важно отметить, что использование банковских карт национальной платёжной системы "Мир" при доставке пенсии не предусмотрено для людей, постоянно проживающих за рубежом. Не стоит волноваться по поводу перехода. Никаких сложностей тут нет. Как показывает практика, обычно счёт получателя просто переводится на национальную платёжную систему и реквизиты остаются прежними. В этом случае получателю выплат обращаться в Пенсионный фонд не придётся, — уточнили в ПФР.

Кому начислят дополнительные пособия и повысят пенсии после 1 августа

В августе будет предоставлена единовременная выплата семьям школьников. Десять тысяч рублей получат родители детей в возрасте от 6 до 18 лет. Как пояснила Оксана Красовская, отдельный порядок получения денег будет предусмотрен для детей-инвалидов.

— Деньги будут перечислены родителям перед сборами детей в школу, что даст возможность многим семьям собрать ребёнка к новому учебному году без подрыва семейного бюджета. Выплату планируется назначать в беззаявительном порядке. Так же, как в прошлом году были оформлены "коронавирусные" выплаты на детей, — отметила Полина Гусятникова.