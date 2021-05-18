Таджикистан запретил полёты двум российским авиакомпаниям из-за цен на билеты

Власти Таджикистана приостановили разрешение на полёты двум российским авиакомпаниям — S7 ("Сибирь") и Nordwind ("Северный ветер"). Причиной стала цена билетов: перевозчики нарушили действующее соглашение с местным регулятором об ограничении максимальной стоимости перелёта на уровне 8500 сомони (около 55 тысяч рублей). Тогда как пассажиры жалуются, что стоимость билетов выросла до 15 тысяч сомони (97 тысяч рублей).

"Мы предупреждали, что отменим рейсы, если цены не понизят. Они подписали протокол, но так и не выполнили условия", — заявил порталу "Sputnik-Таджикистан" директор агентства гражданской авиации Икром Субхонзода.

Отметим, что чартерные рейсы из России в Таджикистан и обратно выполняли четыре российские авиакомпании — "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "Сибирь" и "Северный ветер". Накануне разрешение на полёты по этому маршруту получила ещё и Azur Air.