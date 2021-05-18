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Таджикистан запретил полёты двум российским авиакомпаниям из-за цен на билеты

Перевозчики нарушили действующее соглашение с местным регулятором об ограничении максимальной стоимости перелёта на уровне 8500 сомони (около 55 тысяч рублей).

18 мая, 12:44

Фото © Pixabay

Власти Таджикистана приостановили разрешение на полёты двум российским авиакомпаниям — S7 ("Сибирь") и Nordwind ("Северный ветер"). Причиной стала цена билетов: перевозчики нарушили действующее соглашение с местным регулятором об ограничении максимальной стоимости перелёта на уровне 8500 сомони (около 55 тысяч рублей). Тогда как пассажиры жалуются, что стоимость билетов выросла до 15 тысяч сомони (97 тысяч рублей).

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"Мы предупреждали, что отменим рейсы, если цены не понизят. Они подписали протокол, но так и не выполнили условия", заявил порталу "Sputnik-Таджикистан" директор агентства гражданской авиации Икром Субхонзода.

Отметим, что чартерные рейсы из России в Таджикистан и обратно выполняли четыре российские авиакомпании — "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "Сибирь" и "Северный ветер". Накануне разрешение на полёты по этому маршруту получила ещё и Azur Air.

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Ранее россиян предупредили о неизбежном росте цен на авиабилеты. Предполагается, что уже к лету цены на перелёты вернутся на уровень 2019 года, в противном же случае авиакомпании понесут колоссальные убытки вплоть до полного банкротства. Этот прогноз подтвердил и глава Росавиации Александр Нерадько, однако, по его словам, компании ведут "взвешенную политику ценообразования".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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