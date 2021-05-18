Таджикистан запретил полёты двум российским авиакомпаниям из-за цен на билеты
Перевозчики нарушили действующее соглашение с местным регулятором об ограничении максимальной стоимости перелёта на уровне 8500 сомони (около 55 тысяч рублей).
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Власти Таджикистана приостановили разрешение на полёты двум российским авиакомпаниям — S7 ("Сибирь") и Nordwind ("Северный ветер"). Причиной стала цена билетов: перевозчики нарушили действующее соглашение с местным регулятором об ограничении максимальной стоимости перелёта на уровне 8500 сомони (около 55 тысяч рублей). Тогда как пассажиры жалуются, что стоимость билетов выросла до 15 тысяч сомони (97 тысяч рублей).
"Мы предупреждали, что отменим рейсы, если цены не понизят. Они подписали протокол, но так и не выполнили условия", — заявил порталу "Sputnik-Таджикистан" директор агентства гражданской авиации Икром Субхонзода.
Отметим, что чартерные рейсы из России в Таджикистан и обратно выполняли четыре российские авиакомпании — "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "Сибирь" и "Северный ветер". Накануне разрешение на полёты по этому маршруту получила ещё и Azur Air.
Ранее россиян предупредили о неизбежном росте цен на авиабилеты. Предполагается, что уже к лету цены на перелёты вернутся на уровень 2019 года, в противном же случае авиакомпании понесут колоссальные убытки вплоть до полного банкротства. Этот прогноз подтвердил и глава Росавиации Александр Нерадько, однако, по его словам, компании ведут "взвешенную политику ценообразования".
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