Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова этапировали в Тюменскую область
По словам адвоката, весь процесс может занять около месяца, в какую именно колонию определят осуждённого, решит УФСИН.
Рамиль Шамсутдинов. Фото © ТАСС / Алексей Малашенко
Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, приговорённого к 24,5 года колонии строгого режима за расстрел сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае в октябре 2019-го, этапировали в Тюменскую область. Об этом рассказал его адвокат Руслан Нагиев.
"В какую именно колонию, уже будет определяться УФСИН Тюменской области. Тюремный этап непредсказуем, его сначала могут перевести в один город, потом другой. Может занять около месяца. Мы узнали об этом из СИЗО, отец в курсе", — рассказал Нагиев Лайфу.
Увидеться с отцом Шамсутдинов сможет уже после отбытого карантина, тогда же срочника навестят и адвокаты.
Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убил восемь человек и ранил двоих. Сам срочник признал вину. Присяжные также признали его виновным, но заслуживающим снисхождения. 21 января суд вынес ему приговор. В то же время родственники убитых военных хотели добиться для Шамсутдинова пожизненного заключения.
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