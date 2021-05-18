Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова этапировали в Тюменскую область

По словам адвоката, весь процесс может занять около месяца, в какую именно колонию определят осуждённого, решит УФСИН.

18 мая, 12:59
<p>Рамиль Шамсутдинов. Фото © ТАСС / Алексей Малашенко</p>

Рамиль Шамсутдинов. Фото © ТАСС / Алексей Малашенко

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, приговорённого к 24,5 года колонии строгого режима за расстрел сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае в октябре 2019-го, этапировали в Тюменскую область. Об этом рассказал его адвокат Руслан Нагиев.

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову

"В какую именно колонию, уже будет определяться УФСИН Тюменской области. Тюремный этап непредсказуем, его сначала могут перевести в один город, потом другой. Может занять около месяца. Мы узнали об этом из СИЗО, отец в курсе", — рассказал Нагиев Лайфу.

Увидеться с отцом Шамсутдинов сможет уже после отбытого карантина, тогда же срочника навестят и адвокаты.

Защита расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова обжаловала приговор

Защита расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова обжаловала приговор

Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убил восемь человек и ранил двоих. Сам срочник признал вину. Присяжные также признали его виновным, но заслуживающим снисхождения. 21 января суд вынес ему приговор. В то же время родственники убитых военных хотели добиться для Шамсутдинова пожизненного заключения.

Авторы
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор расстрелявшему сослуживцев срочнику Шамсутдинову

21 апреля, 09:53

Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень закрыли из-за мощного лесного пожара

17 мая, 16:38

В Рязани расследуют загадочную смерть прокурора, основная версия — доведение до самоубийства

вчера в 22:38

Моргенштерн проиграл спор своему подписчику и отдал ему миллион рублей

сегодня в 00:27

Две женщины погибли в результате обстрела автобуса в Калифорнии

сегодня в 00:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1