Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова этапировали в Тюменскую область

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, приговорённого к 24,5 года колонии строгого режима за расстрел сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае в октябре 2019-го, этапировали в Тюменскую область. Об этом рассказал его адвокат Руслан Нагиев.

"В какую именно колонию, уже будет определяться УФСИН Тюменской области. Тюремный этап непредсказуем, его сначала могут перевести в один город, потом другой. Может занять около месяца. Мы узнали об этом из СИЗО, отец в курсе", — рассказал Нагиев Лайфу.