Госдеп: Путин и Байден могут встретиться в ближайшие недели

Кремль, напротив, занимает сдержанную позицию и призывает «не гадать на кофейной гуще» о месте и дате саммита. В США при каждом удобном случае усиливают ожидания от встречи лидеров.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен снова озвучил прогноз относительно скорой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, это вопрос ближайших недель.

"Мы ожидаем, что встреча состоится на одной из предстоящих недель <...> Я считаю важной возможность обсуждать вопросы лицом к лицу", — заявил Блинкен в Рейкьявике.