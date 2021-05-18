Госдеп: Путин и Байден могут встретиться в ближайшие недели
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ, AP Photo / Evan Vucci
Кремль, напротив, занимает сдержанную позицию и призывает «не гадать на кофейной гуще» о месте и дате саммита. В США при каждом удобном случае усиливают ожидания от встречи лидеров.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен снова озвучил прогноз относительно скорой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, это вопрос ближайших недель.
"Мы ожидаем, что встреча состоится на одной из предстоящих недель <...> Я считаю важной возможность обсуждать вопросы лицом к лицу", — заявил Блинкен в Рейкьявике.
Накануне СМИ сообщали, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. При этом уточнялось, что финальная дата будет согласована после переговоров глав МИД России и Госдепартамента США, которые пройдут в Исландии в ближайшие два дня. В Кремле на это ответили следующее: "Не нужно гадать на кофейной гуще".