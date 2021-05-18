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Госдеп: Путин и Байден могут встретиться в ближайшие недели

Американская сторона при любом удобном случае подогревает ожидания от встречи двух лидеров. А вот в Кремле придерживаются взвешенной позиции и предлагают "не гадать на кофейной гуще" о том, когда состоится саммит и где.

18 мая, 12:53
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ, AP Photo / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ, AP Photo / Evan Vucci

Американский госсекретарь Энтони Блинкен снова озвучил прогноз относительно скорой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, это вопрос ближайших недель.

Песков — о возможной встрече Путина и Байдена: Предлагаю не гадать на кофейной гуще

Песков — о возможной встрече Путина и Байдена: Предлагаю не гадать на кофейной гуще

"Мы ожидаем, что встреча состоится на одной из предстоящих недель <...> Я считаю важной возможность обсуждать вопросы лицом к лицу", — заявил Блинкен в Рейкьявике.

Накануне СМИ сообщали, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. При этом уточнялось, что финальная дата будет согласована после переговоров глав МИД России и Госдепартамента США, которые пройдут в Исландии в ближайшие два дня. В Кремле на это ответили следующее: "Не нужно гадать на кофейной гуще".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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