Названо число банковских клиентов – долларовых миллионеров в России
При этом динамика прироста количества миллионеров на обслуживании в российской банковской системе за 2020 год оказалась скромнее, чем в прошлые годы.
Фото © Pixabay
Число россиян с активами от одного миллиона долларов, которые размещают свои средства в российских банках, за 2020 год выросло до 41 тысячи человек. Для сравнения, в 2019 году эта цифра составляла 37 тысяч человек. К такому выводу пришли специалисты компании Frank RG, которая занимается предоставлением аналитики для банков и финансовых компаний.
Согласно их исследованию сегмента private banking (личные сбережения), состоятельные клиенты по-прежнему хранят сбережения в валюте. Так, её доля в капитале вкладчиков составляет 55% (в сравнении с 2019 годом рост на 1,7%). При этом наибольший процент валюты находится в банках с иностранным капиталом — более 68%. Чуть меньше доля валютных сбережений богатых клиентов в госбанках — 56%.
За год число долларовых миллионеров в стране выросло всего на 7%, что ниже, чем в прошлые годы, когда ежегодный прирост составлял 16%.
А ранее Лайф писал, что малоимущих россиян призвали не заниматься инвестированием, есть другие методы заработать. В частности, для повышения доходов может подойти открытие своего дела, для этого можно даже взять кредит. Однако гарантий никаких нет, поскольку есть большие риски, их диктует реальность рыночной экономики.
Комментариев: 0