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Названо число банковских клиентов – долларовых миллионеров в России

При этом динамика прироста количества миллионеров на обслуживании в российской банковской системе за 2020 год оказалась скромнее, чем в прошлые годы.

18 мая, 13:13

Фото © Pixabay

Число россиян с активами от одного миллиона долларов, которые размещают свои средства в российских банках, за 2020 год выросло до 41 тысячи человек. Для сравнения, в 2019 году эта цифра составляла 37 тысяч человек. К такому выводу пришли специалисты компании Frank RG, которая занимается предоставлением аналитики для банков и финансовых компаний.

Согласно их исследованию сегмента private banking (личные сбережения), состоятельные клиенты по-прежнему хранят сбережения в валюте. Так, её доля в капитале вкладчиков составляет 55% (в сравнении с 2019 годом рост на 1,7%). При этом наибольший процент валюты находится в банках с иностранным капиталом — более 68%. Чуть меньше доля валютных сбережений богатых клиентов в госбанках — 56%.

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За год число долларовых миллионеров в стране выросло всего на 7%, что ниже, чем в прошлые годы, когда ежегодный прирост составлял 16%.

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А ранее Лайф писал, что малоимущих россиян призвали не заниматься инвестированием, есть другие методы заработать. В частности, для повышения доходов может подойти открытие своего дела, для этого можно даже взять кредит. Однако гарантий никаких нет, поскольку есть большие риски, их диктует реальность рыночной экономики.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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