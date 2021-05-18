Названо число банковских клиентов – долларовых миллионеров в России

Число россиян с активами от одного миллиона долларов, которые размещают свои средства в российских банках, за 2020 год выросло до 41 тысячи человек. Для сравнения, в 2019 году эта цифра составляла 37 тысяч человек. К такому выводу пришли специалисты компании Frank RG, которая занимается предоставлением аналитики для банков и финансовых компаний.

Согласно их исследованию сегмента private banking (личные сбережения), состоятельные клиенты по-прежнему хранят сбережения в валюте. Так, её доля в капитале вкладчиков составляет 55% (в сравнении с 2019 годом рост на 1,7%). При этом наибольший процент валюты находится в банках с иностранным капиталом — более 68%. Чуть меньше доля валютных сбережений богатых клиентов в госбанках — 56%.

За год число долларовых миллионеров в стране выросло всего на 7%, что ниже, чем в прошлые годы, когда ежегодный прирост составлял 16%.