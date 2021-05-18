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"Может заехать на пару дней": В ЦСКА опровергли информацию о работе Олича с Хорватией на Евро

Ранее стало известно, что наставник армейцев во время континентального турнира войдёт в штаб Златко Далича.

18 мая, 13:12
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич не будет работать со сборной Хорватии во время Евро-2020. Он полностью сосредоточен на делах клуба. Об этом Sport24 рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

"Никакое совмещение невозможно, речи об этом не шло. Мы с Оличем договаривались, что тренер будет полностью сосредоточен на команде. Руководство сборной Хорватии пошло навстречу, чтобы отпустить его в клуб, но на берегу договорились, что совмещение неприемлемо и не пойдёт на пользу команде. Ивица может в отпуске заехать на пару дней в расположение сборной. Тем более там Влашич, который восстановился от травмы, но нуждается в поддержке", — заявил Бабаев.

Олич вернётся в штаб сборной Хорватии на Евро-2020

Олич вернётся в штаб сборной Хорватии на Евро-2020

Уже 16 июня у ЦСКА начнутся сборы, а наставник команды прибудет в столицу за день до этого. По словам Бабаева, такой возможный вояж нельзя назвать командировкой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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