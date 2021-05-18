Цифры против Черчесова: как наши сборники сыграли в последнем туре

Подготовка к чемпионату Европы, который стартует 11 июня, переходит во всё более активную фазу. Команды начинают оглашать расширенные составы, что Станислав Черчесов сделал ещё на прошлой неделе. С тех пор только ленивый не обсудил состав сборной и не предложил кандидатов на спорные позиции. Но был после этого ещё и финальный тур в РПЛ, который не был лишён интриги. Сборники провели его по-разному, но если ощущения от игры — вещь субъективная, то цифры и статистика — дело совсем другое.

Вратари

Выбор Станислава Черчесова пал на Антона Шунина из "Динамо", Юрия Дюпина из "Рубина" и Матвея Сафонова из "Краснодара". Пожалуй, вопросы вызывает лишь появление в списке последнего. Молодой голкипер быков часть сезона не играл, а в той, где выступал, пропустил немало. Правда, и соперники были не подарок. Взглянем на показатели последнего тура:

Антон Шунин — не играл из-за повреждения;

Юрий Дюпин — 6,2 (по версии портала WhoScored);

Матвей Сафонов — 6,3.

А вот лучшим в этом туре стал Николай Заболотный из "Сочи" с оценкой 7,3. Говорить о вызове его в сборную преждевременно, ведь за спиной всего лишь девять матчей. Да и возраст уже приличный — 31 год. Киперу южан нужно брать ситуацию в свои руки в следующем сезоне, в котором "Сочи" попробует силы в Европе. Любопытно, но по итогам чемпионата наивысший балл у вратаря "Химок" Ильи Лантратова — 6,89. И он в команде лиги. Но в сборной, как вы понимаете, его не обнаружить. Кстати, в числе лидеров он и по количеству сухих матчей — 13. Больше только у Гильерме из "Локомотива". Опытный вратарь, который знает, что такое быть первым номером, ждал этого турнира очень сильно, но волею судьбы и решением Черчесова смотреть за ним будет по телевизору.

"Рестарт чемпионата ему удался, мы за ним внимательно смотрели. Но матч с "Зенитом" провёл недостаточно хорошо. Мы вынуждены констатировать, что в определённых моментах он… скажем так, в важном матче не дал результата. Опять же, Шунин, Дюпин, Лунёв были на последнем сборе. Они друг друга дополняют. Хорошая конкурентная среда. Плюс присоединился Сафонов, который вызывался, но, к сожалению, выбыл из-за травмы", — комментировал своё решение по Гильерме Черчесов.

Что же до Лантратова, то тут остаётся гадать, чем вызвано решение Черчесова. Возможно, стремлением работать с проверенными игроками. Или же просто какими-то личными ощущениями от игры кипера "Химок". Всё-таки наставник нашей сборной и сам вратарь, а значит, разбирается в этом вопросе лучше нашего. Хотя, будем честны, отыгравший все 30 матчей в сезоне химчанин картину бы не испортил.

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Защитники

Показатели последнего тура: Георгий Джикия — 6,2;

Андрей Семёнов — 6,3;

Игорь Дивеев — 6,3;

Роман Евгеньев — 6,9;

Марио Фернандес — 7,4;

Вячеслав Караваев — 6,3;

Юрий Жирков — 6,5;

Илья Самошников — 7,3.

Поразительно, но в сборной тура (по версии WhoScored) не нашлось места ни одному из наших сборников. В центре там легионеры — Пабло из "Локомотива" и Мартынович ("Краснодар"), а вот по краям молодые Дмитрий Рыбчинский и Наир Тикнизян. Любопытно и то, что в сборной сезона можно найти ещё одного россиянина — Максим Осипенко из "Ростова". Но вряд ли Станислав Черчесов рассматривал представителей команды Валерия Карпина, которая в этом сезоне остановилась на девятом месте. Хотя и пропускают дончане не так много — седьмое место (35 голов). Для сравнения: у "Спартака" — 37.

Но давайте будем реалистами: Джикия — Семёнов на сегодняшний день — железный центр обороны. При желании перестроить игру к ним можно добавить Фёдора Кудряшова. Это неоднократно наигрывалось нашей сборной, и чемпионат Европы не место для экспериментов. Думается, что и Рыбчинский, и Тикнизян, и тот же Осипенко свой шанс ещё получат. Не вызывают вопросы и фланги: Фернандес по среднему баллу за сезон — вообще лучший из наших защитников. Хороший показатель и у Романа Евгеньева (7,03 и итоговое 30-е место среди всех игроков лиги).

Полузащитники

Показатели последнего тура: Дмитрий Баринов и Максим Мухин — не играли из-за повреждений;

Рифат Жемалетдинов — 6,4;

Арсен Захарян — 7,6;

Даниил Фомин — 6,7;

Роман Зобнин — 6,4;

Алексей Ионов — 6,5;

Далер Кузяев — 7,5;

Андрей Мостовой — 7,5;

Магомед Оздоев — 6,8;

Денис Макаров — 6,5.

Средняя ось нашей национальной команды и подбор игроков в неё определённые вопросы вызывают. Игроков "Зенита" и их показатели в последнем туре предлагаем рассматривать не так пристально. Всё-таки матч с "Тамбовом" для команды Семака не был сложным. Но есть любопытные нюансы. Андрей Мостовой, к примеру, сыграл за этот календарный год лишь два полных матча, и один из них против "Тамбова". Второй — с "Ротором".

Самый низкий балл тура — у Романа Зобнина. Но будем откровенны, у "Спартака" был гиперсложный матч, в котором главное — итоговый результат. Всё-таки говорить о том, что полузащитник красно-белых своего места в национальной команде не достоин — слишком опрометчиво. Баринов и Мухин, к слову, в финальном туре вообще не играли. Но оба максимально старались помочь команде в кубковом финале с "Крыльями".

Вообще, по итогам тура высший балл (среди полузащитников) — у зенитовца Алексея Сутормина (8,6). Хороший матч провёл Олег Иванов из "Уфы". Но бросим взгляд на средние оценки за сезон. Здесь лучший из сборников — Кузяев (7,15). А вот дальше идут два игрока, которых в национальную команду не позвали: Даниил Лесовой и Артур Юсупов. И если первый попал хотя бы в резерв, то сочинец своей фамилии не увидел вообще нигде. При очень ярком сезоне. На одном уровне тройка Захарян — Макаров — Зобнин. А вот Иван Обляков, который до национальной команды не дошёл, по версии WhoScored, смотрелся сильнее, нежели многие, в том числе и конкуренты по позиции Фомин и Мухин. Хороший средний балл и у Мирзова, который в резерве. Всем им проигрывает Оздоев, что любопытно. Опять цифры против выбора Черчесова?

Нападающие

Показатели последнего тура: Артём Дзюба — 10;

Антон Заболотный — 6,5;

Александр Соболев — 7,7.

Артём Дзюба — герой тура, и сомнений в этом нет. Лидер "Зенита" — теперь лучший бомбардир лиги в истории, ещё и больше всех наколотил в этом сезоне. Покер "Тамбову" словно передал привет всем хейтерам, которых у него, понятное дело, набралось немало. Хорош и Александр Соболев. Он вообще по весне один из лучших (если не лучший) в лиге нападающих. И явно своё место заслужил, что бы ни говорили цифры.

Чуть-чуть его по баллам за финальный тур опередил Владимир Ильин из "Ахмата". Но за него говорит дубль в ворота Максименко. Хорошие, кстати, оценки за матч и у Фёдора Смолова — 7,5. Это, к слову, существенно больше, нежели у Антона Заболотного. Форвард "Локо" вообще, скажем прямо, вдохновился после своего непопадания в расширенный список команды. Место резервиста его явно не устраивает, а о своих амбициях он не стесняется писать в соцсетях.

Но вот незадача. Если брать средние баллы за сезон, то Смолов тройке нападающих сборной уступает. Причём прилично. Дзюба — лучший игрок чемпионата с показателем 7,64. Соболев — пятый (7,34), Заболотный — 13-й (7,23). А где же Фёдор? Он на 41-м месте с оценкой 6,95. Да и по количеству голов он конкурентам проиграл. Так что яркая весна, судя по всему, не стала поводом для вызова в сборную. И тут уже статистика именно на стороне Черчесова. Глядишь, не ошибся.

Легионеры

Не будем забывать и о наших игроках в других чемпионатах. Таких в составе сборной четверо: Александр Головин, Алексей Миранчук, Денис Черышев и Фёдор Кудряшов. Их мы решили вынести отдельно, ибо футбол за пределами РПЛ, будем честны, совсем другой.

Показатели в последнем туре: Александр Головин — 8,2;

Алексей Миранчук — 7,3;

Денис Черышев — не играл;

Фёдор Кудряшов — не играл.

Головин вообще зажёг в матче своего "Монако", забив и отдав голевую передачу. Ассист и у Миранчука. А вот Черышев и Кудряшов в эти выходные отдыхали. И если защитник турецкого "Антальяспора" чаще за свою команду играет, то вот у хавбека "Валенсии" с этим есть определённые трудности. Ему и травмы мешали, и просто где-то он не выдерживает конкуренции. Однако сборной он будет полезен, сомнений в этом нет.