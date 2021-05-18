Худрук Мариинки прокомментировал инцидент с артистом балета, упавшим с самоката
Сейчас Давид Залеев находится в состоянии искусственной комы, а за его жизнь борются медики.
Скриншот из видео © LIFE
В Мариинском театре верят в чудо и надеются на врачей, которые занимаются лечением солиста балетной труппы Давида Залеева. Об этом рассказал худрук учреждения Валерий Гергиев.
"Мы все очень надеемся и верим во врача и чудо", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".
При этом Гергиев не стал уточнять, в каком состоянии сейчас находится артист, добавив лишь, что держит связь с главным врачом больницы.
Напомним, Давид Залеев — второй солист балетной труппы Мариинского театра, который задействован более чем в 20 постановках. Вечером 17 мая, упав с электросамоката, он получил тяжелейшие травмы. В результате врачам пришлось ввести артиста в искусственную кому.
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