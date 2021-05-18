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Худрук Мариинки прокомментировал инцидент с артистом балета, упавшим с самоката

Сейчас Давид Залеев находится в состоянии искусственной комы, а за его жизнь борются медики.

18 мая, 13:20

Скриншот из видео © LIFE

В Мариинском театре верят в чудо и надеются на врачей, которые занимаются лечением солиста балетной труппы Давида Залеева. Об этом рассказал худрук учреждения Валерий Гергиев.

"Мы все очень надеемся и верим во врача и чудо", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".

В крови упавшего с электросамоката солиста Мариинки обнаружено более 2 промилле этанола

В крови упавшего с электросамоката солиста Мариинки обнаружено более 2 промилле этанола

При этом Гергиев не стал уточнять, в каком состоянии сейчас находится артист, добавив лишь, что держит связь с главным врачом больницы.

Напомним, Давид Залеев — второй солист балетной труппы Мариинского театра, который задействован более чем в 20 постановках. Вечером 17 мая, упав с электросамоката, он получил тяжелейшие травмы. В результате врачам пришлось ввести артиста в искусственную кому.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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