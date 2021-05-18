Худрук Мариинки прокомментировал инцидент с артистом балета, упавшим с самоката

В Мариинском театре верят в чудо и надеются на врачей, которые занимаются лечением солиста балетной труппы Давида Залеева. Об этом рассказал худрук учреждения Валерий Гергиев.

"Мы все очень надеемся и верим во врача и чудо", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".

При этом Гергиев не стал уточнять, в каком состоянии сейчас находится артист, добавив лишь, что держит связь с главным врачом больницы.