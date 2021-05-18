В Сочи оперативники разыскивают педофила, который напал на первоклассницу
Злоумышленник проследил за ребёнком в автобусе, когда девочка возвращалась из школы, и вышел на её остановке.
Фото с места происшествия. Телеграм-канал © "Сочи Онлайн"
По информации источников Лайфа, инцидент произошёл на улице Лысая Гора недалеко от автобусной остановки. Неизвестный мужчина напал на семилетнюю девочку, которая одна возвращалась из школы. По предварительным данным, злоумышленник проследил за ребёнком ещё в автобусе и вышел из него вслед за первоклассницей.
Девочку в шоковом состоянии доставили в больницу, вместе с ней находится её мама, которая теперь не отходит от ребёнка ни на шаг. Сама малышка практически не успела понять, что произошло. Правоохранителям она смогла пояснить лишь то, что незнакомый мужчина ударил её, подхватил на руки и куда-то унёс.
По информации Лайфа, у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и повреждение половых органов. Преступника сейчас ищут.
Ранее мы писали о шестилетнем мальчике, который пропал 17 мая с детской площадки у дома № 10 по улице Гоголя в Нижнем Новгороде. Камеры засняли его перед исчезновением вместе с неким мужчиной. Пропавшего малыша и его "похитителя" обнаружили во втором часу ночи в ста километрах от места исчезновения. О похитителе известно, что он не имеет постоянного места жительства. В апреле он решил выдвинуться из Казани в Москву, но задержался в Нижнем Новгороде. Полицейским он пояснил, что хотел погулять с мальчиком, а затем увезти его в деревню и жить там вместе с ним как с сыном.
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