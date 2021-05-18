В Сочи оперативники разыскивают педофила, который напал на первоклассницу

По информации источников Лайфа, инцидент произошёл на улице Лысая Гора недалеко от автобусной остановки. Неизвестный мужчина напал на семилетнюю девочку, которая одна возвращалась из школы. По предварительным данным, злоумышленник проследил за ребёнком ещё в автобусе и вышел из него вслед за первоклассницей.

Девочку в шоковом состоянии доставили в больницу, вместе с ней находится её мама, которая теперь не отходит от ребёнка ни на шаг. Сама малышка практически не успела понять, что произошло. Правоохранителям она смогла пояснить лишь то, что незнакомый мужчина ударил её, подхватил на руки и куда-то унёс.