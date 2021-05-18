Первый заместитель постпреда РФ при ООН получил от Путина орден Дружбы

Этой награды также были удостоены послы РФ в Иране и Эквадоре Леван Джагарян и Владимир Спринчан. Кроме того, орденом Почёта награждён посол РФ на Кипре Станислав Осадчий.