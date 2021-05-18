Первый заместитель постпреда РФ при ООН получил от Путина орден Дружбы
Этой награды также были удостоены послы РФ в Иране и Эквадоре Леван Джагарян и Владимир Спринчан. Кроме того, орденом Почёта награждён посол РФ на Кипре Станислав Осадчий.
Фото © ТАСС / Lev Radin / Pacific Press via ZUMA Wire
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Сообщается, что Полянский получил награду "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".
Также этой награды были удостоены послы РФ в Иране и Эквадоре Леван Джагарян и Владимир Спринчан. Кроме того, орденом Почёта награждён посол РФ на Кипре Станислав Осадчий.
Этим же указом президент наградил посмертно орденом Мужества послов РФ в Замбии и ОАЭ Александра Болдырева и Сергея Кузнецова "за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга".
Ранее Путин присвоил пятерым россиянам звание Героя Труда. Среди них сотрудник морского пароходства, тракторист, директор школы искусств, машинист крана и управляющий директор.
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