Посол России вручил австрийке орден Мужества, которым Путин посмертно наградил её маму

Жительнице Австрии Марии Лангталер, спасшей советских пленных, бежавших из концлагеря, посмертно вручили орден Мужества. Награду получила её дочь Анна Хакль, тоже помогавшая спасшимся из Маутхаузена. Об этом сообщило Посольство России в Австрии.

"В дни празднования 76-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен посол [России в Австрии. — Прим. Лайфа] Дмитрий Любинский торжественно вручил Анне Хакль, дочери Марии Лангталер, орден Мужества. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 марта 2021 года. В церемонии принял участие председатель Австрийского комитета Маутхаузен Вилли Мерный", — сообщили в дипмиссии.







Посол Любинский отметил, что подвиг семьи Марии Лангталер является примером "истинного мужества и готовности к самопожертвованию". Это один из символов крепких отношений между Россией и Австрией.