Семья похищенного в Нижнем Новгороде мальчика никогда не попадала в поле зрения органов опеки

Семья шестилетнего мальчика, которого накануне похитил мужчина в Нижнем Новгороде, никогда не попадала в поле зрения органов опеки и инспекторов по делам несовершеннолетних. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Кроме того, семья также не состояла на учёте в местном отделе полиции, а жалоб от соседей на родителей мальчика никогда не поступало.

После обнаружения ребёнка отправили в реабилитационный центр. Мама мальчика рассказала правоохранителям, что послала сына за газировкой и сама обратилась в полицию, когда он долго не возвращался домой. По её словам, с биологическим отцом ребёнка они поддерживают контакт, он видится с сыном. С задержанным Павлом С. она никогда не была знакома.