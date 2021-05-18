Семья похищенного в Нижнем Новгороде мальчика никогда не попадала в поле зрения органов опеки
Кроме того, на них не жаловались соседи, а в местной полиции не следили за родителями, так как никаких претензий к ним не было.
Пропавший мальчик. Фото © NN.RU
Семья шестилетнего мальчика, которого накануне похитил мужчина в Нижнем Новгороде, никогда не попадала в поле зрения органов опеки и инспекторов по делам несовершеннолетних. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.
Кроме того, семья также не состояла на учёте в местном отделе полиции, а жалоб от соседей на родителей мальчика никогда не поступало.
После обнаружения ребёнка отправили в реабилитационный центр. Мама мальчика рассказала правоохранителям, что послала сына за газировкой и сама обратилась в полицию, когда он долго не возвращался домой. По её словам, с биологическим отцом ребёнка они поддерживают контакт, он видится с сыном. С задержанным Павлом С. она никогда не была знакома.
Напомним, шестилетний мальчик пропал 17 мая с детской площадки у дома № 10 по улице Гоголя в Нижнем Новгороде. Камеры засняли его перед исчезновением вместе с неким мужчиной. Пропавшего малыша и его "похитителя" обнаружили во втором часу ночи в ста километрах от места исчезновения. О похитителе известно, что он не имеет постоянного места жительства. Полицейским он пояснил, что хотел погулять с мальчиком, а затем увезти его в деревню и жить там вместе с ним как с сыном.
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