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Семья похищенного в Нижнем Новгороде мальчика никогда не попадала в поле зрения органов опеки

Кроме того, на них не жаловались соседи, а в местной полиции не следили за родителями, так как никаких претензий к ним не было.

18 мая, 13:53
<p>Пропавший мальчик. Фото © <a href="https://www.nn.ru/text/incidents/2021/05/18/69919898/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NN.RU</a></p>

Пропавший мальчик. Фото © NN.RU

Семья шестилетнего мальчика, которого накануне похитил мужчина в Нижнем Новгороде, никогда не попадала в поле зрения органов опеки и инспекторов по делам несовершеннолетних. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Кроме того, семья также не состояла на учёте в местном отделе полиции, а жалоб от соседей на родителей мальчика никогда не поступало.

Мать похищенного в Нижнем Новгороде мальчика: Я учила его не подходить к незнакомцам

Мать похищенного в Нижнем Новгороде мальчика: Я учила его не подходить к незнакомцам

После обнаружения ребёнка отправили в реабилитационный центр. Мама мальчика рассказала правоохранителям, что послала сына за газировкой и сама обратилась в полицию, когда он долго не возвращался домой. По её словам, с биологическим отцом ребёнка они поддерживают контакт, он видится с сыном. С задержанным Павлом С. она никогда не была знакома.

"Похититель" шестилетнего ребёнка в Нижнем Новгороде хотел стать его отцом

"Похититель" шестилетнего ребёнка в Нижнем Новгороде хотел стать его отцом

Напомним, шестилетний мальчик пропал 17 мая с детской площадки у дома № 10 по улице Гоголя в Нижнем Новгороде. Камеры засняли его перед исчезновением вместе с неким мужчиной. Пропавшего малыша и его "похитителя" обнаружили во втором часу ночи в ста километрах от места исчезновения. О похитителе известно, что он не имеет постоянного места жительства. Полицейским он пояснил, что хотел погулять с мальчиком, а затем увезти его в деревню и жить там вместе с ним как с сыном.

Авторы
Анна Рождественская
Анна Рождественская
Никита Могилев
Никита Могилев

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