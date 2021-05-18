"Прекрасное маленькое счастье": 50-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл сообщила поклонникам, что стала мамой. Она опубликовала фотографию в "Инстаграме", на которой изображены детские ножки в её руках. Стоит отметить, что через несколько дней звезда подиума празднует свой 51-й день рождения.

"Прекрасное маленькое счастье выбрало меня в качестве своей мамы. Иметь такую нежную душу в моей жизни — это честь. У меня нет слов, чтобы описать связь длиною в жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Большей любви не бывает", — отметила она в описании к фото.