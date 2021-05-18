"Прекрасное маленькое счастье": 50-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой
Кто отец девочки, неизвестно. Ранее звезда говорила, что с помощью науки может заняться созданием семьи в любое время.
Фото © Instagram / naomi
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл сообщила поклонникам, что стала мамой. Она опубликовала фотографию в "Инстаграме", на которой изображены детские ножки в её руках. Стоит отметить, что через несколько дней звезда подиума празднует свой 51-й день рождения.
"Прекрасное маленькое счастье выбрало меня в качестве своей мамы. Иметь такую нежную душу в моей жизни — это честь. У меня нет слов, чтобы описать связь длиною в жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Большей любви не бывает", — отметила она в описании к фото.
Кто стал отцом девочки, не уточняется, однако ранее Кэмпбелл заявляла, что с помощью науки может заняться вопросом создания семьи в любое удобное время.
Ранее Лайф сообщал, что Наоми Кэмпбелл подала в суд на бывшего бойфренда-россиянина, бизнесмена Владислава Доронина. Поводом стал его иск к модели с требованием вернуть многомиллионные долги.
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