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Садальский — о свадьбе с Максаковой: Счастье любит тишину

Он уже рассказал об этом дочке артистки и пригласил её стать гостьей на бракосочетании, младшая Максакова сказала, что подумает.

18 мая, 14:18
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<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В российском шоу-бизнесе вот-вот образуется новая "звёздная" пара. 80-летняя актриса Людмила Максакова сделала предложение своему коллеге по цеху 69-летнему Станиславу Садальскому. Сам артист подтвердил Лайфу эту информацию, но решил не приводить подробностей личной жизни.

"Мы же не просим обсуждать свою личную жизнь. Счастье любит тишину", — сказал Лайфу Садальский.

При этом изданию "Собеседник" он заявил, что актриса действительно сама сделала ему предложение руки и сердца. Садальский и Максакова дружат не один десяток лет.

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Известно также, что актёр сообщил о крутых переменах в жизни матери дочке актрисы, оперной диве и экс-депутату Госдумы Марии Максаковой. Он поинтересовался, придёт ли она на свадьбу. Артистка была в шоке и отметила лишь, что ей надо "присмотреться" к отношениям Садальского и её мамы.

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А ранее Лайф писал, что актёр Павел Прилучный впервые высказался о романе с Мирославой Карпович после слухов о предложении руки и сердца. Фанаты начали активно рассуждать о скорой свадьбе "мажора" с "папиной дочкой" из-за фото актрисы с кольцом на том самом пальце.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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