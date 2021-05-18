Садальский — о свадьбе с Максаковой: Счастье любит тишину

В российском шоу-бизнесе вот-вот образуется новая "звёздная" пара. 80-летняя актриса Людмила Максакова сделала предложение своему коллеге по цеху 69-летнему Станиславу Садальскому. Сам артист подтвердил Лайфу эту информацию, но решил не приводить подробностей личной жизни.

"Мы же не просим обсуждать свою личную жизнь. Счастье любит тишину", — сказал Лайфу Садальский.

При этом изданию "Собеседник" он заявил, что актриса действительно сама сделала ему предложение руки и сердца. Садальский и Максакова дружат не один десяток лет.

Известно также, что актёр сообщил о крутых переменах в жизни матери дочке актрисы, оперной диве и экс-депутату Госдумы Марии Максаковой. Он поинтересовался, придёт ли она на свадьбу. Артистка была в шоке и отметила лишь, что ей надо "присмотреться" к отношениям Садальского и её мамы.