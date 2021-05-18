Кличко показал кадры обысков СБУ в его доме и не поверил в версию силовиков

Кличко показал кадры обысков сотрудников СБУ в его доме и не поверил в версию силовиков. Видео © Facebook / Віталій Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко показал кадры с камер видеонаблюдения из подъезда в его доме, куда утром 18 мая приходили сотрудники Службы безопасности Украины. При этом бывший боксёр не верит в версию о том, что силовики проводили сбор информации о фигурантах дела о контрабанде горюче-смазочных материалов.

"Краткий видеообзор о том, как отряд экипированных силовиков якобы не ко мне приходил сегодня утром. В дверь, пока я был на тренировке, звонили мне. И моей соседке напротив тоже. Поэтому версия о какой-то масштабной операции против контрабандистов, якобы обитающих двумя этажами ниже в моём подъезде, выглядит неубедительной", — написал Кличко в "Фейсбуке".

После этого Кличко показал собравшимся журналистам свою квартиру и предложил напоить их чаем.

В СБУ при этом заявили, что от жителей подъезда они пытались получить информацию о фигурантах дела.

"СБУ действует исключительно в рамках и способом, определённым законом. Мы защищаем Украину и рассчитываем на поддержку добропорядочных граждан", — приводит текст сообщения "Украинская правда".