Врачи из Индии, где бушует коронавирус, назвали новые симптомы, которые ни за что нельзя упускать
Индию захлестнула вторая волна пандемии, которая всё продолжает уносить жизни. Так, за минувшие сутки в стране умерло 4329 человек, и врачи советуют обратить внимание на новые особенности коварной болезни.
Фото © Sonali Pal Chaudhury / NurPhoto via Getty Images
Наиболее узнаваемыми признаками коронавируса сейчас являются кашель, высокая температура и потеря вкуса и запаха. Также среди других жалоб — усталость, головная боль и диарея. Однако теперь врачи из Бангалора, штат Карнатака, полагают, что, возможно, обнаружили несколько новых признаков инфекции, которые могли быть вызваны мутировавшими штаммами.
Фото © Sonali Pal Chaudhury / NurPhoto via Getty Images
Так, по мнению медиков, ранним признаком заражения может быть сухость во рту, пишет The Sun. Также стоит обратить внимание на раздражение, зуд и боль в области языка, на котором иногда могут появляться язвы.
Доктор Саттур привёл в пример своего 55-летнего пациента, у которого при поступлении в больницу наблюдались "крайняя сухость во рту", конъюнктивит и усталость, но при этом не было жара. Позже у мужчины диагностировали коронавирус. Медик отметил, что при наличии симптомов, связанных с ротовой полостью и слабостью, стоит пройти тест на CoViD. "Врачи должны следить за жалобами на язык, а не игнорировать их", — предупредил Саттур. Также, по словам специалиста, новые штаммы коронавируса — например, из Индии, Бразилии или Южной Африки — могут вызывать разные симптомы.
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