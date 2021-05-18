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Врачи из Индии, где бушует коронавирус, назвали новые симптомы, которые ни за что нельзя упускать

Индию захлестнула вторая волна пандемии, которая всё продолжает уносить жизни. Так, за минувшие сутки в стране умерло 4329 человек, и врачи советуют обратить внимание на новые особенности коварной болезни.

18 мая, 13:36
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Фото © Sonali Pal Chaudhury / NurPhoto via Getty Images

Наиболее узнаваемыми признаками коронавируса сейчас являются кашель, высокая температура и потеря вкуса и запаха. Также среди других жалоб — усталость, головная боль и диарея. Однако теперь врачи из Бангалора, штат Карнатака, полагают, что, возможно, обнаружили несколько новых признаков инфекции, которые могли быть вызваны мутировавшими штаммами.

Фото © Sonali Pal Chaudhury / NurPhoto via Getty Images

Фото © Sonali Pal Chaudhury / NurPhoto via Getty Images

Так, по мнению медиков, ранним признаком заражения может быть сухость во рту, пишет The Sun. Также стоит обратить внимание на раздражение, зуд и боль в области языка, на котором иногда могут появляться язвы.

Доктор Саттур привёл в пример своего 55-летнего пациента, у которого при поступлении в больницу наблюдались "крайняя сухость во рту", конъюнктивит и усталость, но при этом не было жара. Позже у мужчины диагностировали коронавирус. Медик отметил, что при наличии симптомов, связанных с ротовой полостью и слабостью, стоит пройти тест на CoViD. "Врачи должны следить за жалобами на язык, а не игнорировать их", — предупредил Саттур. Также, по словам специалиста, новые штаммы коронавируса — например, из Индии, Бразилии или Южной Африки — могут вызывать разные симптомы.

Родные потеряли дар речи, когда умершая от CoViD бабушка заплакала за несколько минут до кремации

Родные потеряли дар речи, когда умершая от CoViD бабушка заплакала за несколько минут до кремации

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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