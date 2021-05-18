Врачи из Индии, где бушует коронавирус, назвали новые симптомы, которые ни за что нельзя упускать

Индию захлестнула вторая волна пандемии, которая всё продолжает уносить жизни. Так, за минувшие сутки в стране умерло 4329 человек, и врачи советуют обратить внимание на новые особенности коварной болезни.