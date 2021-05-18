В Петербурге могут ограничить продажу алкоголя на время игр Евро-2020

В Санкт-Петербурге могут ограничить продажу алкоголя в дни, когда Северная столица будет принимать игры чемпионата Европы по футболу летом 2021 года. С соответствующим предложением выступил губернатор города Александр Беглов.

По данным "Интерфакса", градоначальник уже подготовил соответствующий законопроект и даже внёс его в парламент. Согласно документу, предполагается запрет на розничную продажу спиртного в стеклянной таре рядом со стадионом на Крестовском острове в дни матчей и за день до них. Исключение сделают для кафе и ресторанов. Речь идёт о зоне, ограниченной Беговой улицей, улицей Савушкина, Приморским проспектом, Ушаковским мостом, Большой Невкой, Малой Невкой, Невской губой Финского залива, западной границей парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Запрет на распространение алкоголя также могут ввести рядом с фан-зоной на Конюшенной площади, у спортивного комплекса "Юбилейный" и в районе Дворцовой площади, где тоже устроят зону показа матчей чемпионата. Вот только ограничения будут действовать на всё время Евро-2020.