В Петербурге могут ограничить продажу алкоголя на время игр Евро-2020
Предполагается, что спиртное нельзя будет купить не только возле стадионов, но даже в центре Северной столицы, где организуют показы матчей для фанатов.
Стадион "Газпром-арена" на Крестовском острове. Фото © ТАСС / Забурдаев Станислав
В Санкт-Петербурге могут ограничить продажу алкоголя в дни, когда Северная столица будет принимать игры чемпионата Европы по футболу летом 2021 года. С соответствующим предложением выступил губернатор города Александр Беглов.
По данным "Интерфакса", градоначальник уже подготовил соответствующий законопроект и даже внёс его в парламент. Согласно документу, предполагается запрет на розничную продажу спиртного в стеклянной таре рядом со стадионом на Крестовском острове в дни матчей и за день до них. Исключение сделают для кафе и ресторанов. Речь идёт о зоне, ограниченной Беговой улицей, улицей Савушкина, Приморским проспектом, Ушаковским мостом, Большой Невкой, Малой Невкой, Невской губой Финского залива, западной границей парка 300-летия Санкт-Петербурга.
Запрет на распространение алкоголя также могут ввести рядом с фан-зоной на Конюшенной площади, у спортивного комплекса "Юбилейный" и в районе Дворцовой площади, где тоже устроят зону показа матчей чемпионата. Вот только ограничения будут действовать на всё время Евро-2020.
Напомним, что чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира (12, 14, 16, 18, 21, 23 июня) и один четвертьфинал (2 июля). Кроме Северной столицы игры турнира примут Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.
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