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Опубликовано 18 мая 2021, 19:42

Госдума одобрила законопроект о конфискации коррупционных денег со счетов чиновников

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Согласно документу, изымать деньги коррупционеров можно в том случае, если сумма на счетах превышает трёхгодовой доход госслужащего.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешает изымать деньги со счетов чиновника-коррупционера. Документ был инициирован Правительством РФ. Изменения вносятся в законы "О противодействии коррупции" и "О банках и банковской деятельности".

Законопроект позволит государству через суд конфисковать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств при этом не подтверждена. Речь идёт о суммах свыше десяти тысяч рублей.

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Новое правило будет касаться чиновников, сотрудников госкорпораций и других структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их жён и несовершеннолетних детей. Запрашивать необходимые документы будет прокуратура.

Сейчас, согласно законодательству, у чиновников-коррупционеров можно изымать земельные участки, недвижимость, машины и ценные бумаги.

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Яна Недомолкина
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