Госдума одобрила законопроект об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие

Если его примут окончательно, в СМИ и Интернете будет запрещено распространять сведения и инструкции по самостоятельному изготовлению огнестрела, его основных частей и восстановлению боевых свойств списанного вооружения.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который введёт новые основания для отказа в выдаче лицензий на оружие. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу в выдаче лицензии на оружие будет отказано гражданам, осуждённым два и более раза за преступления либо подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в пьяном виде, передачу транспортного средства лицу в состоянии опьянения и невыполнение требований о прохождении медосвидетельствования.

Кроме того, законопроект вводит запрет на распространение в СМИ и Интернете сведений, содержащих инструкции по самостоятельному изготовлению огнестрельного оружия, его основных частей и восстановлению боевых свойств списанного вооружения.

"В случае окончательного принятия законопроекта будет введён запрет хранения списанного оружия без уведомления Росгвардии", — уточнили в Госдуме.

Также может быть установлен запрет для юридических лиц на хранение оружия в местах без охранной сигнализации. Владельцы же должны будут уведомлять правоохранительные органы о приобретении, наличии, продаже и дарении списанного оружия, а также сообщать о его утрате или хищении.