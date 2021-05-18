Госдума одобрила законопроект об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие
Фото © Pexels
Если его примут окончательно, в СМИ и Интернете будет запрещено распространять сведения и инструкции по самостоятельному изготовлению огнестрела, его основных частей и восстановлению боевых свойств списанного вооружения.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который введёт новые основания для отказа в выдаче лицензий на оружие. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу в выдаче лицензии на оружие будет отказано гражданам, осуждённым два и более раза за преступления либо подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в пьяном виде, передачу транспортного средства лицу в состоянии опьянения и невыполнение требований о прохождении медосвидетельствования.
Кроме того, законопроект вводит запрет на распространение в СМИ и Интернете сведений, содержащих инструкции по самостоятельному изготовлению огнестрельного оружия, его основных частей и восстановлению боевых свойств списанного вооружения.
"В случае окончательного принятия законопроекта будет введён запрет хранения списанного оружия без уведомления Росгвардии", — уточнили в Госдуме.
Также может быть установлен запрет для юридических лиц на хранение оружия в местах без охранной сигнализации. Владельцы же должны будут уведомлять правоохранительные органы о приобретении, наличии, продаже и дарении списанного оружия, а также сообщать о его утрате или хищении.
Ранее Лайф рассказывал, что в РФ намерены ужесточить контроль над оружием после стрельбы в Казани, где 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. Сейчас виновник трагедии арестован на два месяца.