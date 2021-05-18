Звезда "Кавказской пленницы" Наталья Варлей госпитализирована в Москве

В Москве госпитализировали заслуженную артистку РСФСР Наталью Варлей, однако, о каких именно проблемах со здоровьем 73-летней актрисы идёт речь, неизвестно. Об этом сообщает Пятый канал .

Наталья Варлей — советская и российская театральная и киноактриса, поэт. До 1967 года являлась артисткой цирка, а позднее стала сниматься в кино. Популярность пришла к ней вместе с ролью Нины из культовой кинокомедии "Кавказская пленница", а общая фильмография актрисы насчитывает более шестидесяти лент. Также она выпустила автобиографическую книгу "Канатоходка" и четыре стихотворных сборника. Более подробно о биографии артистки читайте на uznayvse.ru.