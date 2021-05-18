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Звезда "Кавказской пленницы" Наталья Варлей госпитализирована в Москве

Артистке предстоит пройти обследование коронарных сосудов сердца и коронарографию.

18 мая, 16:09
<p>Наталья Варлей. Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Наталья Варлей. Фото © ТАСС / Александр Щербак

В Москве госпитализировали заслуженную артистку РСФСР Наталью Варлей, однако, о каких именно проблемах со здоровьем 73-летней актрисы идёт речь, неизвестно. Об этом сообщает Пятый канал.

При этом СМИ уточняют, что звезде фильма "Кавказская пленница" предстоит пройти обследование коронарных сосудов сердца и коронарографию.

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Наталья Варлей — советская и российская театральная и киноактриса, поэт. До 1967 года являлась артисткой цирка, а позднее стала сниматься в кино. Популярность пришла к ней вместе с ролью Нины из культовой кинокомедии "Кавказская пленница", а общая фильмография актрисы насчитывает более шестидесяти лент. Также она выпустила автобиографическую книгу "Канатоходка" и четыре стихотворных сборника. Более подробно о биографии артистки читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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