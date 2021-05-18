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Максакова назвала Садальского больным в ответ на информацию об их свадьбе

Актриса призвала коллегу по цеху отправиться в больницу и проверить голову.

18 мая, 15:55
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<p>Людмила Максакова. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков</p>

Людмила Максакова. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Актриса Людмила Максакова с удивлением узнала о том, что она якобы предложила руку и сердце 69-летнему коллеге Стасу Садальскому. Народная артистка РСФСР назвала его больным. Об этом сообщает DailyStorm.

"Да вы знаете, он больной! Ему надо к врачу идти. В клинику! Он болен. Тяжело. У него с головой не в порядке", — сказала 80-летняя артистка.

Пять знаменитых пар, которые разводились и женились снова

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Ранее Станислав Садальский заявил, что уже рассказал дочери Людмилы Максаковой Марии об их скорой женитьбе и подтвердил Лайфу, что актриса сама сделала ему предложение руки и сердца. При этом подробностей личной жизни он решил не приводить.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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