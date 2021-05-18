Максакова назвала Садальского больным в ответ на информацию об их свадьбе

Актриса Людмила Максакова с удивлением узнала о том, что она якобы предложила руку и сердце 69-летнему коллеге Стасу Садальскому. Народная артистка РСФСР назвала его больным. Об этом сообщает DailyStorm.

"Да вы знаете, он больной! Ему надо к врачу идти. В клинику! Он болен. Тяжело. У него с головой не в порядке", — сказала 80-летняя артистка.