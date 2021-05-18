Зеленский внёс в Раду законопроект о коренных народах Украины. Видео © Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в парламент законопроект о коренных народах страны, который обеспечит их права. Об этом сказано на сайте главы государства.

"Сегодня я вношу на рассмотрение в парламент неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар", — сказал Зеленский.

Он также уточнил, что этот вопрос откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты Незалежной.

Украинский лидер напомнил, что ранее была утверждена также Стратегия развития крымско-татарского языка до 2032 года и создана площадка "Крымская платформа", первый организационный саммит которой планируется провести 23 августа, на него будут приглашены главы других государств.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл "способ давления" на Россию для "возвращения" Крыма Украине. По его словам, в случае отступления от своей позиции Киев фактически признает полуостров частью РФ.