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Зеленский внёс в Раду законопроект о коренных народах Украины

По словам президента Незалежной, этот вопрос откладывали 30 лет все предыдущие лидеры страны.

18 мая, 15:48
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Зеленский внёс в Раду законопроект о коренных народах Украины. Видео © Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение в парламент законопроект о коренных народах страны, который обеспечит их права. Об этом сказано на сайте главы государства.

"Сегодня я вношу на рассмотрение в парламент неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар", — сказал Зеленский.

Он также уточнил, что этот вопрос откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты Незалежной.

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Украинский лидер напомнил, что ранее была утверждена также Стратегия развития крымско-татарского языка до 2032 года и создана площадка "Крымская платформа", первый организационный саммит которой планируется провести 23 августа, на него будут приглашены главы других государств.

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Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскрыл "способ давления" на Россию для "возвращения" Крыма Украине. По его словам, в случае отступления от своей позиции Киев фактически признает полуостров частью РФ.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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