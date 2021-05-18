СМИ: Спецслужбы месяцами прослушивали телефоны Белозерцева и Шпигеля
Соответствующие справки появились в материалах уголовного дела. В одной из них есть информация о передаче главе региона 20 миллионов рублей.
Фото © ТАСС / Максим Буданов, © ТАСС / Станислав Красильников
Спецслужбы несколько месяцев вели прослушку телефонных разговоров бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом журналистам РБК стало известно из материалов уголовного дела. Также на прослушке находился основатель компании "Биотэк" Борис Шпигель, которого иногда именуют "фармацевтическим королём".
Издание пишет, что сотрудники ФСБ начали оперативную разработку Белозерцева и Шпигеля по меньшей мере в июне 2020 года — то есть за девять месяцев до ареста и за три месяца до того, как экс-губернатор, по версии следствия, получил последнюю часть взятки. В деле есть справки о записи разговоров, в одном из которых содержится информация о передаче Белозерцеву 20 миллионов рублей. По данным РБК, экс-губернатор признаёт их получение, но утверждает, что это была спонсорская помощь со стороны Шпигеля на избирательную кампанию.
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Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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