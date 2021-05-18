СМИ: Спецслужбы месяцами прослушивали телефоны Белозерцева и Шпигеля

Издание пишет, что сотрудники ФСБ начали оперативную разработку Белозерцева и Шпигеля по меньшей мере в июне 2020 года — то есть за девять месяцев до ареста и за три месяца до того, как экс-губернатор, по версии следствия, получил последнюю часть взятки. В деле есть справки о записи разговоров, в одном из которых содержится информация о передаче Белозерцеву 20 миллионов рублей. По данным РБК, экс-губернатор признаёт их получение, но утверждает, что это была спонсорская помощь со стороны Шпигеля на избирательную кампанию.