Пензенский экс-губернатор Белозерцев заявил о готовности пройти полиграф

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил суду о своей готовности пройти проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я готов пройти процедуру на детекторе лжи", — сказал Белозерцев в суде.

Кроме того, суд продлил ему арест на три месяца по делу о взятке. Таким образом, Белозерцев останется в СИЗО как минимум до 20 августа.