Пензенский экс-губернатор Белозерцев заявил о готовности пройти полиграф
Также судом было принято решение о продлении его ареста на три месяца по делу о взятке.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил суду о своей готовности пройти проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я готов пройти процедуру на детекторе лжи", — сказал Белозерцев в суде.
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Кроме того, суд продлил ему арест на три месяца по делу о взятке. Таким образом, Белозерцев останется в СИЗО как минимум до 20 августа.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить", — огласила решение судья Евгения Пирогова.
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Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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