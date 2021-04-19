Время делиться: что могут изъять в казну у экс-губернатора Пензенской области и его компаньона-миллиардера

В рамках расследования уголовного дела о коррупции в Пензенской области Басманный райсуд Москвы арестовал у бывшего главы региона Ивана Белозерцева и фармацевтического магната Бориса Шпигеля недвижимость, 230 миллионов рублей, 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов. В любом случае эти активы пригодятся: если за время следствия подтвердится, что имущество и деньги были заработаны на коррупционных схемах, Генпрокуратура будет добиваться их конфискации в доход государства. Если дело дойдёт до приговора, то фигурантам ещё может грозить миллиардный штраф. Лайф разбирался, чего могут лишиться экс-губернатор Белозерцев и семья фармацевтического магната Шпигеля.

Фигурантами дела стали бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, а также Геннадий Марков и Фёдор Федотов. Белозерцеву предъявлены обвинения по пятой части статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), которая может грозить ему сроком до 12 лет колонии, а также 60-кратным штрафом от размера взятки. Остальным предъявлены обвинения по статье 291 УК (дача взятки) и 291.1 УК (посредничество при передаче взятки). Если Шпигеля признают виновным, он может получить до 15 лет лишения свободы и 90-кратный штраф от размера взятки.

За время следствия Белозерцев и Шпигель уже признали, что деньги передавались, однако оба утверждают, что ни о каких взятках и речи не было. Экс-губернатор говорит, что, мол, получил от бизнесмена 20 миллионов рублей на избирательную кампанию. А представители фармацевтического магната придерживаются иной версии: якобы деньги передавались чиновникам на благие цели — для строительства в Пензенской области психоневрологического санатория для лечения и восстановления пациентов, перенёсших инсульт и другие неврологические заболевания.

Скромность до суда доведёт

Что касается активов, то месяц назад в особняке экс-губернатора нашли наличными 360 миллионов рублей, драгоценности и коллекцию премиальных часов. Так, осенью 2020 года по случаю избрания Белозерцева на новый срок Шпигель подарил ему часы Breguet за 5,75 миллиона рублей. По версии следствия, чиновник также получил от миллиардера минивэн Mercedes V250D.

На фоне богатства семьи миллиардера Шпигеля Белозерцевы выглядят более чем скромно. Если у первых недвижимость тянет более чем на три миллиарда рублей, то у семьи чиновника — на порядок меньше. У Белозерцевых самым богатым считается младший сын Данила. Его имущество в 2015–2016 годах оценивалось в 40 миллионов рублей. Также у семьи бывшего губернатора в собственности находится трёхэтажный коттедж площадью более 400 квадратных метров на улице Лазо в Пензе скромной кадастровой стоимостью в 11 миллионов рублей. Цена подобных особняков в Пензе доходит до 85 миллионов рублей.

Дом губернатора Пензенской области с дрона. Видео © LIFE

Дворцы из квартир

Ключевой фигурой в бизнесе Шпигеля является его супруга Евгения. Она была учредителем и руководителем примерно 30 компаний, большая часть которых входила в холдинг "Биотэк".

Шпигели предпочитали вкладывать свободные деньги в столичную недвижимость. Сначала это были квартиры в жилом фонде советских времён. Например, чета долго жила в обычной кирпичной многоэтажке 1973 года постройки на Малой Филёвской улице площадью 106,3 квадратного метра. Судя по плану дома, две соседние квартиры — однушку и двушку — объединили в одну. Сейчас стоимость жилья в 77 квадратных метров в таком доме оценивается примерно в 28 миллионов рублей.

Затем Шпигели купили трёхкомнатную квартиру в типовой 17-этажке на улице Северодвинской в Северном Медведкове. Сегодня за 74 квадратных метра в этом доме риелторы просят до 16 миллионов рублей. В этом же районе в Студёном проезде у Шпигеля была двушка в доме самой распространённой в Москве серии П-44Т.

В середине нулевых семья перебралась в престижный центр Москвы. В 2005 году Евгения Шпигель купила квартиру площадью в 170 квадратных метров в Большом Козихинском переулке, дом 27. Это знаменитый доходный дом дворянина Себрякова, построенный в стиле неоклассицизма в 1911 году. От него рукой подать до Патриарших прудов. Сегодня подобная квартира оценивается в 150 миллионов рублей.

Особняк на Новой Риге

В 2008 году Евгения Шпигель зарегистрировала на себя особняк в три тысячи квадратных метров на краю лесного массива у Новой Риги. Он расположился на двух ранее выкупленных участках суммарной площадью почти в десять гектаров. Трёхэтажный дворец с цокольным этажом находится в коттеджном посёлке в деревне Поздняково Красногорского района Московской области.











Сейчас в этой деревне продают девять особняков с чуть меньшей площадью стоимостью от одного до 1,7 миллиардов рублей.

Борису Шпигелю и его жене принадлежит квартира в ЖК "Дом у парка" на улице Звенигородской, 8/1, в районе Фили-Давыдково площадью почти 500 квадратных метров. Окна дома выходят прямо на Филёвский парк, вытянутый вдоль набережной Москвы-реки. Двухкомнатные квартиры в этом доме стоят около 65 миллионов рублей, трёхкомнатные — 80 миллионов, шестикомнатные — более 115 миллионов.







Ближе к звёздам

Семье миллиардера также принадлежит квартира в центре Москвы, в Глинищевском переулке, площадью в 50 квадратных метров. Это знаменитый Дом актёров МХАТ 30-х годов постройки, признанный объектом культурного наследия федерального значения.

Монументальный дом, растянувшийся почти во весь переулок, украшает непрерывная лента балконов вдоль седьмого этажа и 14-этажная башня. Парадные подъезды оформлены чёрным мрамором. Порталы украшены цветочными гирляндами и барельефами. В доме жили известный режиссёр Сергей Образцов, педагог и писатель Владимир Немирович-Данченко, советские актёры Вера Марецкая и Иван Москвин. Квартиры в Доме актёров МХАТ небольшие по площади. За двухкомнатные апартаменты в этом доме просят до 77 миллионов рублей.









Домик на "московском море"

Семья Шпигеля прикупила участок площадью в 450 квадратных метров с домиком на берегу Пироговского водохранилища в деревне Сорокино (Мытищи). Согласно данным кадастра, этот участок стоит чуть больше миллиона рублей. Разлив воды здесь местами достигает километра в ширину. Пирогово даже называют морем. Летом сюда устремляются вейксёрферы и владельцы яхт на парад парусов. Вдоль берега ютятся коттеджи и базы отдыха. Это одно из самых популярных мест отдыха москвичей в летний сезон.

Цены на жильё в этом районе разные: это может быть и древний дом за четыре миллиона рублей, и современный особняк стоимостью в несколько сотен миллионов. Например, одноэтажный коттедж площадью около 300 квадратных метров в Сорокине продают за 215 миллионов рублей.

У Шпигелей также есть дом площадью 670 квадратных метров на участке в шесть тысяч квадратов в посёлке Ильинский Раменского района Подмосковья. Коттедж расположился неподалёку от пруда и парка. Дома аналогичной площади в этом посёлке стоят около 90 миллионов рублей.

Ещё один домик Шпигелей расположился на улице Лермонтова в подмосковном Раменском. Здесь в распоряжении хозяев 3,5 тысячи квадратов земли, которая только по кадастру стоит не менее десяти миллионов рублей. Дома площадью до 200 квадратных метров на этой улице стоят около 20 миллионов рублей.

В среду прошли обыски у дочери миллиардера Светланы Шпигель. В рамках уголовного дела у неё изъяли украшения. Их точная стоимость только устанавливается. Сама Светлана утверждает, что это были подарки её бывшего мужа — известного певца Николая Баскова. Они поженились в 2001 году, а развелись в 2008-м. У них есть общий сын.

Казне в помощь

Генпрокуратура в последнее время успешно конфискует криминальные богатства у высокопоставленных обвиняемых. Недавно прокуроры подали в суд иск об изъятии в доход государства у бывшего прокурора Раменского района Московской области Константина Томбулова 268 объектов недвижимости стоимостью около 750 миллионов рублей. У полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко изъяли имущество на сумму более девяти миллиардов рублей. В список входило не только 11 квартир и 16 машино-мест, но и такие дорогие авто, как Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne. Казна также получила валюты на 8,5 миллиарда и полукилограммовый золотой слиток.

Имущество на 1,1 миллиарда рублей изъяли и у бывшего губернатора Сахалинского края Александра Хорошавина. Под конфискацию попали не только квартиры и машины чиновника, но и недвижимость его жены и сына. По версии следствия, губернатор не смог объяснить, на какие деньги покупалось дорогостоящее имущество, приобретённое в 2015 году. По приговору суда, помимо 13 лет в исправительной колонии строгого режима Хорошавин получил ещё и штраф в 500 миллионов рублей. Бывшего советника экс-губернатора Андрея Икрамова приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы и штрафу в более чем 170 миллионов рублей.

Также в июле этого года Генпрокуратура потребовала изъять имущество на более чем 1,5 миллиарда рублей у члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, нажитое им и его отцом в период с 2007 по 2017 год. Речь идёт о 75 объектах недвижимости, в том числе отеле "Адиюх-пэлас", и о 15 транспортных средствах.

В октябре 2019-го Генпрокуратура предъявила бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову иск на сумму 32,5 миллиарда рублей. Вся сумма изъята в пользу государства.

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