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Россияне стали чаще бронировать люксовые отели для отпуска

Как отметили в АТОР, туристы не готовы отказаться от путешествий и покупают путёвки в последний момент.

18 мая, 15:01
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

При планировании отпуска россияне в первую очередь бронируют отели четыре-пять звёзд, причём как на внутренних направлениях, так и на зарубежных. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По наблюдениям АТОР, россияне стали бронировать путёвки за две-три недели до поездки. В 2019 году глубина продаж составляла от двух-трёх месяцев. Сейчас туристы опасаются оплачивать путешествия заранее из-за возможного закрытия стран и изменения эпидемиологической обстановки.

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"Но, планируя их (путешествия. — Прим. Лайфа) и имея твёрдое намерение поехать отдохнуть, туристы это делают в последний момент. Глубина продаж сейчас очень небольшая, максимум 2–3 недели", — рассказала Майя Ломидзе.

Глава АТОР отметила активные продажи путёвок на май и июнь. Но, несмотря на то что в июле-августе динамика несколько снижена, сейчас уже начинает набирать темпы бронирование на вторую половину лета.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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