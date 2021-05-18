Вассерман назвал недостатки законопроекта о введении в России налога на роскошь
Документ, цель которого снизить уровень социального неравенства, тем временем уже направлен в правительство для получения заключения.
Фото © ТАСС / Галкин Николай
Российский телеведущий и публицист Анатолий Вассерман считает, что законопроект о налоге на роскошь, который предложили ввести депутаты от "Справедливой России" для владельцев яхт и частных джетов, нуждается "в шлифовке".
"Идея привлекательная, но шлифовать её придётся долго. Когда начинаешь разбирать подобные "простые" экономические решения, в них обнаруживается ряд подводных камней", — приводит его слова газета "Московский комсомолец".
Эрудит пояснил, что, по его мнению, чем богаче человек, тем у него больше возможностей обходить закон, а в депутатском предложении недостаточно проработан вопрос о том, каким образом исполнительная власть будет следить за взиманием налога. При этом Вассерман добавил, что многие приобретают дорогую недвижимость с целью перепродать её дороже. Тогда, убеждён публицист, имеет смысл облагать не налогом на роскошь, а налогом, ограничивающим спекулятивные операции.
Напомним, что ранее Вассерман решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы. Причём он тогда заявил, что не исключает, что будет самовыдвиженцем, а может быть, будет баллотироваться от "Справедливой России". Вассерман также добавил, для него вся работа в политике — это, прежде всего, работа исследовательская.
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