Вассерман назвал недостатки законопроекта о введении в России налога на роскошь

Российский телеведущий и публицист Анатолий Вассерман считает, что законопроект о налоге на роскошь, который предложили ввести депутаты от "Справедливой России" для владельцев яхт и частных джетов, нуждается "в шлифовке".

"Идея привлекательная, но шлифовать её придётся долго. Когда начинаешь разбирать подобные "простые" экономические решения, в них обнаруживается ряд подводных камней", — приводит его слова газета "Московский комсомолец".

Эрудит пояснил, что, по его мнению, чем богаче человек, тем у него больше возможностей обходить закон, а в депутатском предложении недостаточно проработан вопрос о том, каким образом исполнительная власть будет следить за взиманием налога. При этом Вассерман добавил, что многие приобретают дорогую недвижимость с целью перепродать её дороже. Тогда, убеждён публицист, имеет смысл облагать не налогом на роскошь, а налогом, ограничивающим спекулятивные операции.