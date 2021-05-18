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СМИ: Сотрудники "Радио Свобода" могут остаться без зарплаты из-за статуса иноагента

Сейчас половина из них находится за пределами России, но другая половина продолжает работать в Москве.

18 мая, 15:35
<p>Фото © ТАСС / Почуев Михаил</p>

Фото © ТАСС / Почуев Михаил

Сотрудники московского офиса "Радио Свободная Европа" / "Радио Свобода"* (РСЕ/РС)* могут остаться на ближайшее время без зарплаты. Причина в блокировке счетов организации, сообщает RT со ссылкой на источник.

Сейчас главбух радиостанции находится в головном офисе компании в Праге. Туда же отправился и главред столичного бюро. Таким образом, как пишет RT, руководство издания решило исключить встречи с российскими силовиками. Отмечается, что половина сотрудников московского офиса также переехали в Чехию и на Украину. Остальные продолжают работу в Москве. Всего на радиостанции насчитывается 44 работника.

Издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов

Издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах в конце 2020 года. "Радио Свободная Европа" / "Радио Свобода" одним из первых попало в этот перечень, однако требования закона там выполнять отказались. В результате сумма штрафов, назначенных изданию из-за отсутствия маркировок иноагента в опубликованных материалах, уже превысила 70 миллионов рублей.

* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее время", а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС включены в список СМИ-иноагентов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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