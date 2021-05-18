СМИ: Сотрудники "Радио Свобода" могут остаться без зарплаты из-за статуса иноагента

Сотрудники московского офиса "Радио Свободная Европа" / "Радио Свобода"* (РСЕ/РС)* могут остаться на ближайшее время без зарплаты. Причина в блокировке счетов организации, сообщает RT со ссылкой на источник.

Сейчас главбух радиостанции находится в головном офисе компании в Праге. Туда же отправился и главред столичного бюро. Таким образом, как пишет RT, руководство издания решило исключить встречи с российскими силовиками. Отмечается, что половина сотрудников московского офиса также переехали в Чехию и на Украину. Остальные продолжают работу в Москве. Всего на радиостанции насчитывается 44 работника.