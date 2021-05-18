"Таблетки не помогают": Асмус напугала подписчиков фото и рассказом о проблемах со здоровьем

Российская актриса Кристина Асмус встревожила своих фанатов, когда опубликовала чёрно-белые фотографии, на которых она предстаёт в тёмном костюме и светлой футболке. Она рассказала, что у неё начались серьёзные проблемы со сном.

Как пишет портал "Дни.ру", Асмус отметила, что вообще перестала спать. Если ей удаётся заснуть на пару часов, то до глубокой фазы сна дело так и не доходит. Даже когда у звезды появляется время на сон, она долго не может заснуть и просыпается за несколько часов до будильника.

"Причём раньше я засыпала по щелчку пальцев, в любом месте и в любое время! С шумом и светом. Но сейчас даже таблетки не помогают. Что делать, я не знаю. У кого-то есть такая же проблема? Как спасаетесь? И сколько в таком режиме возможно существовать?" — написала она в "Инстаграме".

Неравнодушные люди нашлись и поддержали Асмус, сообщив, что она не одна страдает от постоянной бессонницы. "Нельзя так, Кристина! Это всё нервы", "Нужно учиться расслабляться", "У меня сейчас тоже такое, надеюсь, это временно. Пытаюсь перестроить режим", "К сожалению, это всё сбой в режиме", "У многих такая проблема, но мало кто обращается за помощью", "Это очень печально. Нужен психолог и отдых", "Нервишки шалят", — писали они.