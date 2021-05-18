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Новая Пизанская башня: в Китае накренился 300-метровый небоскрёб и привёл в ужас местных жителей и туристов

Причина такого поведения постройки пока не известна: ни землетрясений, ни сильного ветра в Шэньчжэне не наблюдалось.

18 мая, 15:41
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Фото © Кадр из видео

В Китае накренился 300-метровый небоскрёб. Видео © Twitter / @gujinduoshaoshi

В китайском городе Шэньчжэнь накренился 300-метровый небоскрёб, это вызвало панику среди жителей. Видео очевидцев с места происшествия уже попали в "Твиттер".

Здание SEG Plaza высотой около 300 метров сместилось 18 мая около 13:00 по местному времени. Находившиеся в это время внутри люди отчётливо почувствовали движение. Тем, кто был снаружи, также был заметен крен. Об этом сообщает AFP.

После этого началась паника: испуганные горожане старались отбежать от небоскрёба как можно дальше. Через полтора часа здание опустело и было закрыто, власти временно перекрыли дорожное движение возле него.

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Причина такого поведения постройки пока не известна: ни землетрясений, ни сильного ветра в тот день не наблюдалось. Предполагается, что крен был вызван резонансом — случайным совпадением частот.

Ранее Лайф писал о сильнейшем урагане, который обрушился на китайский город Ухань и затопил здания. Чудовищный ветер разносил мусор по всему городу и валил людей с ног.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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