Новая Пизанская башня: в Китае накренился 300-метровый небоскрёб и привёл в ужас местных жителей и туристов

В Китае накренился 300-метровый небоскрёб. Видео © Twitter / @gujinduoshaoshi

В китайском городе Шэньчжэнь накренился 300-метровый небоскрёб, это вызвало панику среди жителей. Видео очевидцев с места происшествия уже попали в "Твиттер".

Здание SEG Plaza высотой около 300 метров сместилось 18 мая около 13:00 по местному времени. Находившиеся в это время внутри люди отчётливо почувствовали движение. Тем, кто был снаружи, также был заметен крен. Об этом сообщает AFP.

После этого началась паника: испуганные горожане старались отбежать от небоскрёба как можно дальше. Через полтора часа здание опустело и было закрыто, власти временно перекрыли дорожное движение возле него.

Причина такого поведения постройки пока не известна: ни землетрясений, ни сильного ветра в тот день не наблюдалось. Предполагается, что крен был вызван резонансом — случайным совпадением частот.