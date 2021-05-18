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Четверо детей попали в больницу после урока физкультуры в Псковской области

После занятия дети пожаловались на головокружение и слабость. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

18 мая, 15:53
<p>Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Фото © ТАСС / Роман Пименов

После занятия физкультурой в школе в Великих Луках Псковской области четверо детей почувствовали недомогание. После этого их доставили в больницу.

В пресс-службе администрации региона пояснили, что после урока четверо детей почувствовали недомогание, пожаловались на головокружение и слабость. Администрация школы вызвала скорую помощь, после чего детей увезли в больницу. Родителей предупредили о произошедшем. Пока причина недомогания не называется.

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По данным пресс-службы администрации региона, сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей. По данному факту следственные органы Псковской области проводят проверку.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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