Четверо детей попали в больницу после урока физкультуры в Псковской области

После занятия физкультурой в школе в Великих Луках Псковской области четверо детей почувствовали недомогание. После этого их доставили в больницу.

В пресс-службе администрации региона пояснили, что после урока четверо детей почувствовали недомогание, пожаловались на головокружение и слабость. Администрация школы вызвала скорую помощь, после чего детей увезли в больницу. Родителей предупредили о произошедшем. Пока причина недомогания не называется.

По данным пресс-службы администрации региона, сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей. По данному факту следственные органы Псковской области проводят проверку.