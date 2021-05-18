Четверо детей попали в больницу после урока физкультуры в Псковской области
После занятия дети пожаловались на головокружение и слабость. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
После занятия физкультурой в школе в Великих Луках Псковской области четверо детей почувствовали недомогание. После этого их доставили в больницу.
В пресс-службе администрации региона пояснили, что после урока четверо детей почувствовали недомогание, пожаловались на головокружение и слабость. Администрация школы вызвала скорую помощь, после чего детей увезли в больницу. Родителей предупредили о произошедшем. Пока причина недомогания не называется.
По данным пресс-службы администрации региона, сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей. По данному факту следственные органы Псковской области проводят проверку.
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