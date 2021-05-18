Российский и японский спутники окажутся в 200 метрах друг от друга на орбите
Сейчас специалисты ведут мониторинг ситуации, событие может произойти ранним утром в среду.
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Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5 и японский исследовательский аппарат ASNARO могут сблизиться друг с другом на расстояние около 200 метров. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Информацию об этом предоставил главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Событие может произойти 19 мая, сейчас специалисты ведут мониторинг ситуации.
"Примерно в четыре утра по московскому времени 19 мая космические аппараты могут сблизиться на расстояние около 200 метров", — сказано в сообщении на сайте госкорпорации.
"Канопус-В" № 5 был запущен 27 декабря 2018 года, ASNARO, в свою очередь, был выведен на орбиту 6 ноября 2014-го.
Ранее была названа дата создания российского робота для работы в открытом космосе. Он будет функционировать в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС.
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