Российский и японский спутники окажутся в 200 метрах друг от друга на орбите

Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5 и японский исследовательский аппарат ASNARO могут сблизиться друг с другом на расстояние около 200 метров. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Информацию об этом предоставил главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Событие может произойти 19 мая, сейчас специалисты ведут мониторинг ситуации.

"Примерно в четыре утра по московскому времени 19 мая космические аппараты могут сблизиться на расстояние около 200 метров", — сказано в сообщении на сайте госкорпорации.

"Канопус-В" № 5 был запущен 27 декабря 2018 года, ASNARO, в свою очередь, был выведен на орбиту 6 ноября 2014-го.