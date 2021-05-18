В Грузии работники заводов "Боржоми" объявили забастовку

Более трёх сотен работников грузинских заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" объявили забастовку из-за низких, по их мнению, зарплат. Об этом сообщает "Sputnik Грузия".

Бастующие заявляют, что их зарплаты снизились из-за инфляции в стране. Отмечается, что попытки переговоров при участии Министерства труда Грузии ожидаемых результатов не дали, поэтому 350 человек с двух заводов полностью парализовали работу предприятий.

Требованием рабочих является повышение зарплаты на 50%, что считают нереальным в компании IDS Borjomi Georgia. Там пояснили, что оплата труда их сотрудников выше примерно на 30–40%, чем в среднем по стране. Кроме того, работодателю удалось сохранить прежний уровень зарплаты, несмотря на экономический кризис, вызванный коронавирусом.

"Мы, как ответственная компания, готовы к конструктивному правовому диалогу с нашими сотрудникам. Поэтому призываем бастующих проявлять больше ответственности и надеемся, что путём переговоров мы найдём оптимальное для всех решение", — говорится в заявлении компании.