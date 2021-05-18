Эпичный удар молнии в купол Исаакиевского собора в Петербурге попал на видео

Молния ударила в крест Исаакиевского собора. Видео © Instagram / sergeysuxov

Молния попала в крест Исаакиевского собора в центра Санкт-Петербурга, и этот редкий кадр удалось запечатлеть путешествующему блогеру Сергею Сухову. За два часа пост набрал более 56 тысяч просмотров. После пурпурных раскатов на картинке видно, что небо прошивает бирюзовая ломанная линия, она идёт прямиком к центру купола.

"Такая погода Петербургу очень к лицу", — подписал своё видео автор.

Диапазон комментариев широк: это и восхищение — "Магия!", и удивление — "Как? Как тебе это удалось снять?", и недоверие — "Похоже на монтаж". Впрочем, на последнее следует оперативный ответ петербуржцев: "Это не монтаж, сейчас и правда гроза".