США предрекли "большие проблемы" в случае воздушного боя с Россией
По мнению аналитиков, американские ВВС сильно ослаблены и не готовы к открытому конфликту даже с "равными по силе".
Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ
При столкновении США с Россией или Китаем в воздухе американские ВВС ждут большие проблемы, говорится в материале Forbes.
По мнению автора статьи Дэвида Экса, сейчас ВВС США ослаблены, поэтому не готовы к открытому конфликту даже с "равными по силе" противниками. Это произошло из-за десятилетия "неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных баз", считает автор.
"Если китайские или российские силы пришли в движение и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую уютную базу, подготовленную специально для них", — объяснил автор.
Экс отметил, что именно бои низкой интенсивности на Ближнем Востоке расслабили американских лётчиков и теперь они не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования. Отмечается, что Вашингтон планирует заняться реструктуризацией воздушных сил, однако будет делать это в условиях ограниченного финансирования.
Ранее Лайф писал о том, что в США пожаловались на большую нагрузку на ВВС из-за российских "Медведей".
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