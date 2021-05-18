США предрекли "большие проблемы" в случае воздушного боя с Россией

При столкновении США с Россией или Китаем в воздухе американские ВВС ждут большие проблемы, говорится в материале Forbes.

По мнению автора статьи Дэвида Экса, сейчас ВВС США ослаблены, поэтому не готовы к открытому конфликту даже с "равными по силе" противниками. Это произошло из-за десятилетия "неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных баз", считает автор.

"Если китайские или российские силы пришли в движение и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую уютную базу, подготовленную специально для них", — объяснил автор.

Экс отметил, что именно бои низкой интенсивности на Ближнем Востоке расслабили американских лётчиков и теперь они не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования. Отмечается, что Вашингтон планирует заняться реструктуризацией воздушных сил, однако будет делать это в условиях ограниченного финансирования.