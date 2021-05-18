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США предрекли "большие проблемы" в случае воздушного боя с Россией

По мнению аналитиков, американские ВВС сильно ослаблены и не готовы к открытому конфликту даже с "равными по силе".

18 мая, 20:34
<p>Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ

При столкновении США с Россией или Китаем в воздухе американские ВВС ждут большие проблемы, говорится в материале Forbes.

По мнению автора статьи Дэвида Экса, сейчас ВВС США ослаблены, поэтому не готовы к открытому конфликту даже с "равными по силе" противниками. Это произошло из-за десятилетия "неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных баз", считает автор.

"Если китайские или российские силы пришли в движение и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую уютную базу, подготовленную специально для них", — объяснил автор.

Forbes сообщил об "угрожающей России" базе ВВС США на Аляске

Forbes сообщил об "угрожающей России" базе ВВС США на Аляске

Экс отметил, что именно бои низкой интенсивности на Ближнем Востоке расслабили американских лётчиков и теперь они не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования. Отмечается, что Вашингтон планирует заняться реструктуризацией воздушных сил, однако будет делать это в условиях ограниченного финансирования.

Ранее Лайф писал о том, что в США пожаловались на большую нагрузку на ВВС из-за российских "Медведей".

Авторы
Юлия Коновалова

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