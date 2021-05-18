Звезда фильма "Бетховен" Чарлз Гродин умер от рака

Гродин стал популярным после съёмок в таких фильмах, как "Уловка-22", "Успеть до полуночи", "Бетховен" и других. Помимо этого, он играл на Бродвее. Наиболее известные его роли — в спектаклях "Чин-чин" и "В это же время в следующем году". Гродин также вёл своё ток-шоу "Шоу Чарлза Гродина". В 1977-м актёр был удостоен прайм-тайм-премии Emmy за участие в написании сценария к мини-фильму, посвящённому музыканту Полу Саймону.