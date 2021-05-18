Звезда фильма "Бетховен" Чарлз Гродин умер от рака
Актёр скончался у себя дома, в городе Уилтон, штат Коннектикут.
Чарльз Гродин. Фото © "Кинопоиск"
Американский актёр Чарлз Гродин умер 18 мая в возрасте 86 лет из-за рака костного мозга. Об этом пишет газета The New York Times.
Гродин стал популярным после съёмок в таких фильмах, как "Уловка-22", "Успеть до полуночи", "Бетховен" и других. Помимо этого, он играл на Бродвее. Наиболее известные его роли — в спектаклях "Чин-чин" и "В это же время в следующем году". Гродин также вёл своё ток-шоу "Шоу Чарлза Гродина". В 1977-м актёр был удостоен прайм-тайм-премии Emmy за участие в написании сценария к мини-фильму, посвящённому музыканту Полу Саймону.
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