Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Звезда фильма "Бетховен" Чарлз Гродин умер от рака

Актёр скончался у себя дома, в городе Уилтон, штат Коннектикут.

18 мая, 19:44
<p>Чарльз Гродин. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/2324071/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Чарльз Гродин. Фото © "Кинопоиск"

Американский актёр Чарлз Гродин умер 18 мая в возрасте 86 лет из-за рака костного мозга. Об этом пишет газета The New York Times.

Гродин стал популярным после съёмок в таких фильмах, как "Уловка-22", "Успеть до полуночи", "Бетховен" и других. Помимо этого, он играл на Бродвее. Наиболее известные его роли — в спектаклях "Чин-чин" и "В это же время в следующем году". Гродин также вёл своё ток-шоу "Шоу Чарлза Гродина". В 1977-м актёр был удостоен прайм-тайм-премии Emmy за участие в написании сценария к мини-фильму, посвящённому музыканту Полу Саймону.

Умер пианист-виртуоз Марк Бек

Умер пианист-виртуоз Марк Бек

Ранее Лайф писал о том, что умер актёр Владимир Фёдоров, сыгравший Черномора в "Руслане и Людмиле".

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1