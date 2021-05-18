Манижа выступила в первом полуфинале Евровидения с песней "Русская женщина"

Манижа выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней "Русская женщина" (Russian Woman). Конкурсантка от России вышла на сцену под номером 3.

Даже одежда, в которой девушка появилась на сцене, носит символический характер: платье для концерта сшито из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России. В середине выступления Манижа вышла из объёмного платья, отражающего стереотипы о роли женщины в обществе, и осталась в красном комбинезоне.

Сегодня вместе с конкурсанткой от России в первом полуфинале примут участие представители 16 стран из 39 заявленных на конкурсе. Финал Евровидения запланирован на 22 мая.