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Манижа выступила в первом полуфинале Евровидения с песней "Русская женщина"

Исполнительницу в зале поддерживали мама и сестра. Для выхода в финал ей необходимо попасть в десятку на этом этапе.

18 мая, 19:38
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Манижа выступила в первом полуфинале Евровидения с песней "Русская женщина"

Манижа выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней "Русская женщина" (Russian Woman). Конкурсантка от России вышла на сцену под номером 3.

Даже одежда, в которой девушка появилась на сцене, носит символический характер: платье для концерта сшито из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России. В середине выступления Манижа вышла из объёмного платья, отражающего стереотипы о роли женщины в обществе, и осталась в красном комбинезоне.

Манижа появилась на красной дорожке Евровидения-2021 в кокошнике и красном комбинезоне

Манижа появилась на красной дорожке Евровидения-2021 в кокошнике и красном комбинезоне

Сегодня вместе с конкурсанткой от России в первом полуфинале примут участие представители 16 стран из 39 заявленных на конкурсе. Финал Евровидения запланирован на 22 мая.

Ранее Лайф писал о том, что букмекеры Евровидения сменили своего фаворита.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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