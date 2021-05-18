В Петербурге ураган сорвал козырёк Burger King, есть пострадавшие. Видео с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Разбушевавшийся ураган в Санкт-Петербурге не прошёл бесследно для города. Так, у одного из ресторанов быстрого питания Burger King сорвало козырёк, в результате происшествия пострадало несколько человек.

Многие оказались прямо под крышей в момент крушения. Горожане получили царапины и ушибы, а одна пожилая женщина — серьёзные ранения лица, сообщает Лайфу очевидец.

Несколько человек пострадали в результате сорванной крыши Burger King в Петербурге. Видео © VK / Питер Решает / Соседи СПЧ ● Приморский район

Один из свидетелей ЧП рассказал, что увидел окровавленную женщину, которую прижало железным листом. Прибывшие на место врачи скорой помогли ей подняться.

"Пострадавшей оказалась бабушка, которая с младшим внуком вышла на прогулку. Вызвали скорую, мать приехала на место, позже она сказала, что младший ребёнок получил сотрясение и сломал руку", — приводит его слова "Фонтанка".