В Петербурге ураган сорвал козырёк Burger King, есть пострадавшие
По словам очевидцев, пожилая женщина получила серьёзную рану лица, также пострадал её внук. Их с места увезли на скорой.
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Разбушевавшийся ураган в Санкт-Петербурге не прошёл бесследно для города. Так, у одного из ресторанов быстрого питания Burger King сорвало козырёк, в результате происшествия пострадало несколько человек.
Многие оказались прямо под крышей в момент крушения. Горожане получили царапины и ушибы, а одна пожилая женщина — серьёзные ранения лица, сообщает Лайфу очевидец.
Несколько человек пострадали в результате сорванной крыши Burger King в Петербурге. Видео © VK / Питер Решает / Соседи СПЧ ● Приморский район
Один из свидетелей ЧП рассказал, что увидел окровавленную женщину, которую прижало железным листом. Прибывшие на место врачи скорой помогли ей подняться.
"Пострадавшей оказалась бабушка, которая с младшим внуком вышла на прогулку. Вызвали скорую, мать приехала на место, позже она сказала, что младший ребёнок получил сотрясение и сломал руку", — приводит его слова "Фонтанка".
А вот в столице России сегодня установилась сильная жара. Температура воздуха дошла до плюс 32 градусов, что побило рекорд 124-летней давности. Подобные истории можно будет ожидать и в других городах, например, Самаре и Уфе, и даже на Урале температура повысится до аномально высоких показателей.
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