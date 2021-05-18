Нарышкин назвал убогими обвинения Чехии в адрес России
Противоречивость высказываний вышла боком самим же пражским чиновникам, считает глава СВР.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Рейтинги политических объединений Чехии сильно упали из-за "нелепых и убогих" обвинений, выдвигаемых в адрес России, высокопоставленные пражские чиновники сами же пострадали в результате этого, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Всех в этих обвинениях, в этих выдумках уже превзошла Чехия, придумав эту странную историю о якобы участии России во взрывах на складах боеприпасов, которые произошли семь лет назад", — сказал Нарышкин в интервью Би-би-си.
Неубедительность и противоречивость высказываний негативно сказалась на самих же чиновниках, занимающих высокие посты в чешском правительстве, добавил глава СВР.
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По версии чешской стороны, российские спецслужбы могут быть причастны к данному инциденту. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял эти "невероятные" версии взрывов в Чехии. Он назвал всё происходящее "дурным водевилем".
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