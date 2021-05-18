Нарышкин назвал убогими обвинения Чехии в адрес России

Рейтинги политических объединений Чехии сильно упали из-за "нелепых и убогих" обвинений, выдвигаемых в адрес России, высокопоставленные пражские чиновники сами же пострадали в результате этого, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Всех в этих обвинениях, в этих выдумках уже превзошла Чехия, придумав эту странную историю о якобы участии России во взрывах на складах боеприпасов, которые произошли семь лет назад", — сказал Нарышкин в интервью Би-би-си.