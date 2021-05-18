"Избавился от многолетней травмы": Президент Чехии извинился за бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году

Во время переговоров со своим сербским коллегой Александром Вучичем президент Чехии Милош Земан попросил прощения за трагический факт бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году. Об этом сообщил в "Твиттере" пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек.

"Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александра Вучича публично извинился за бомбардировки [силами НАТО] Югославии в 1999 году", — написал он.

Кроме того, Земан обратился с извинениями и к сербскому народу. Он отметил, что между чехами и сербами всегда были крайне тёплые отношения и ему стыдно за то, как Чехия отплатила им за дружбу.

"В 1938 году, когда нас предали наши западные союзники, а также в 1968 году, когда нас предали наши восточные союзники. Человек не выбирает. В обоих случаях сербский народ выразил нам свою поддержку. А мы ответили ему бомбардировкой... Этим извинением и просьбой о прощении я избавился от многолетней травмы", — сказал он.

Прага вступила в блок НАТО 12 марта 1999 года, а уже 24 марта начались бомбардировки Югославии. Земан тогда занимал пост премьер-министра и протестовал против таких действий альянса. Выступая против атак, власти Чехии отказали в посадке на своей территории самолётам НАТО.